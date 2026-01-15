新住民憂泰柬邊境親人流離失所 桃議員劉熒隆號召捐常備藥

桃園市議員劉熒隆服務處接收到國內的新住民姐妹們的陳情求助，期盼能發起公益媒合救援行動，串聯民間資源。圖：劉熒隆服務處提供

為關懷因近期國外「泰柬戰爭」而流離失所的無辜百姓，桃園市議員劉熒隆服務處接收到國內的新住民姐妹們的陳情求助，期盼能發起公益媒合救援行動，串聯民間資源，將關懷化為實際援助。日前劉熒隆成功媒合藥商捐贈一批常備感冒藥，希望給予當地百姓基本的健康照護與溫暖支持。

桃園市議員劉熒隆成功媒合藥商捐助一批亟需的感冒常備藥品。圖：劉熒隆服務處提供

劉熒隆表示，新住民早已是我們社會的重要家人，近期有多位新住民朋友，因憂心身處戰火影響地區的親人安危，主動向服務處尋求協助，希望能為正在受戰爭波及的百姓盡一份心力，在服務處實際了解需求後，立即展開公益媒合，協助整合可行資源。

桃園市議員劉熒隆表示，將持續扮演橋樑角色，結合民間力量，關懷濟助弱勢、守護每一位需要幫助的人。圖：劉熒隆服務處提供

劉熒隆希望服務處此舉，能拋磚引玉發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，能激起殷實富商涓滴濟困，終於在各界民間企業善心響應下，成功媒合藥商捐助一批亟需的感冒常備藥品，提供給國外因戰爭流離失所、醫療資源相對匱乏的民眾，期盼能在最艱困的此時此刻送出愛心，為他們帶來基本的健康照護與溫暖支持。

劉熒隆也強調，戰爭無情，但人間有愛，未來也將持續扮演橋樑角色，結合民間力量，關懷濟助弱勢、守護每一位需要幫助的人，讓善心不分國界、不分族群，持續傳遞下去。

