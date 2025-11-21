新住民政策大躍進！立院通過「新住民發展署」3個月成立 麥玉珍：為200萬家庭建立完整制度

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今（21）日三讀通過《內政部新住民發展署組織法》並修正《內政部組織法》，正式設立中央專責的「新住民發展署」作為次級機關，負責統籌新住民政策、法規、社會福利、語言友善環境與跨部會協調等業務。法案預計於公布後3個月施行，象徵台灣新住民權益保障邁入全新里程碑。民眾黨立委麥玉珍表示，這是「歷史性的一刻」，更是新住民權益新篇章的開始。

立法院三讀通過《內政部新住民發展署組織法》並修正《內政部組織法》，正式將設立中央專責的「新住民發展署」作為次級機關入法，麥玉珍和同黨立委舉牌慶祝。(圖／麥玉珍國會辦公室)

民眾黨立委麥玉珍受訪時透露，推動設立中央專責的「新住民發展署」相關修法，本身是新住民的她在院會中已五度向行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳提出質詢，並於午間朝野協商中說明應盡速設立新住民發展署的必要性。過程中也獲國民黨立委羅志強支持，雖然民進黨立委張宏陸對人力與經費在短期內能否到位提出疑慮，但最終仍在記名表決後三讀通過，讓她深感欣慰。

麥玉珍於午間朝野協商中發言說明應將「三個月成立」納入修法條文，盡速設立新住民發展署的必要性。(圖／國會頻道)

麥玉珍指出，目前台灣已有 65萬新住民、40萬新二代、85萬移工與10萬僑生，加上家庭成員，超過200萬人長期面臨需求分散、政策分工模糊的困境。她強調：「今天不只是立院通過一項決議，而是台灣民主重要的一天。我們終於為百萬新住民與新二代建立屬於他們的完整制度。」

立法院議事人員宣讀《內政部新住民發展署組織法》三讀通過相關條文。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍特別向所有支持修法的立委、行政院及內政部表達肯定，並呼籲跨黨派共同承擔責任，讓新住民發展署「不只在法律上成立，而是真正運作起來」，成為影響國家人口結構、勞動力、文化、教育與國際競爭力的重要機關。

立法院長韓國瑜宣布三讀通過《內政部新住民發展署組織法》。(圖／國會頻道)

麥玉珍感性地表示，特別感謝所有選擇在台灣生活的新住民與努力成長的新二代，「因為你們的存在，讓台灣更溫暖、更多元，也更加完整。」

麥玉珍指出，三讀通過只是開始。未來新住民發展署將提供更完整的語言服務、權益保障、跨部會整合與教育資源，讓政府服務真正貼近每一個新住民家庭。

麥玉珍說，「今天，我們不是為少數人立法，而是為台灣下一代、為國家永續、為每一個家庭的未來立法，明天會持續推動制度落實，讓台灣走向更友善、更尊重多元的國家。」

