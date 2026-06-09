新住民月嫂人才培訓班招生中 開創就業新契機
記者陳華興／桃園報導
為協助新住民培養專業技能、提升就業競爭力，桃園市政府婦幼發展局委託社團法人桃園市保母協會辦理「一一五年新住民月嫂人才培訓班－新住民專班」，預計於一一五年七月二日開課，現正熱烈招生中。本次課程已邁入第二年辦理，延續去年良好成果與學員回饋，持續協助新住民投入母嬰照護服務領域。
隨著雙薪家庭增加及產後照護需求成長，專業月嫂及托育服務人力需求日益提升。本次課程規劃二0二小時托育人員及月嫂職前專業訓練，內容涵蓋產婦照護、新生兒照護、月子餐製作、泌乳支持、嬰幼兒安全照護及家務協助等專業知能。
本課程提供全額補助，招收年滿十八歲之失業者參訓；符合新住民、二度就業婦女、中低收入戶等特定身分者，於訓練期間還可申請每月一萬七千七百元職業訓練生活津貼，減輕經濟負擔，安心學習專業技能。
除專業課程外，亦安排職場倫理、溝通技巧、服務禮儀及實務案例分享等內容，協助學員提升就業適應能力與服務品質。結訓後可取得托育人員培訓證書及月嫂人才培訓證書，並參與後續就業媒合與轉介服務，增加就業機會。
桃園市政府婦幼發展局表示，桃園市為全國新住民人口第二多的城市，市府將持續推動新住民就業培力與生活支持措施，協助新住民培養一技之長、穩定就業。課程招生中，歡迎踴躍報名，名額有限，詳情請洽社團法人桃園市保母協會（0三）三七0-二五七七。
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