新住民服務中心招募遠距關懷專員？主打30分鐘200元報酬 移民署澄清：假求職資訊

近日網路流傳「移民署新住民服務中心」招募「遠距關懷專員」，宣稱可透過電話聊天輕鬆賺取報酬，每30分鐘即可獲得200元報酬，更強調擅長泰語、印尼語、菲律賓語等與專長加給。對此，移民署澄清，該廣告並非是官方或委外廠商所發布，民眾如有求職需求，請透過合法人力平台，以保障自身權益。

近日網傳一則求職訊息，以新住民服務中心為由對外招募遠距關懷員，工作內容以與新住民進行簡單的聊天，傾聽他們的心聲、解答他們的生活疑問與協助轉介資源，並讓他們感受到溫暖與支持。其中薪資報酬中更打出每次有效的 30 分鐘訪談，就能獲得200元但報酬，若擅長泰語、印尼語、菲律賓語等稀有語言，單次報酬可更高。

針對網傳新移民服務中心招募遠距關懷員，移民署指出該消息為假求職者訊息，提醒民眾小心勿上當。（圖／翻攝畫面）

不過移民署提醒，目前流傳的「移民署新住民服務中心」「遠距關懷專員招募中」廣告，是由「巨捷獵才顧問有限公司」所刊登，且工作內容刻意標榜「彈性兼職」、「輕鬆賺錢」等吸睛術語，明顯不是正常的招募廣告。請民眾務必要多方求證，千萬不要受騙上當。

