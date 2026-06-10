新住民生活適應輔導班 太平警建構新住民安全防護網
為避免新住民朋友因風俗習慣及國情不同等因素，在異地建立家庭面對親子教育、生活方式調整及家庭經濟的考驗，種種都是壓力的來源。臺中市政府警察局太平分局於日前受邀前往太平區戶政事務所辦理之「115年新住民生活適應輔導班」並由家防官陳彥宇針對轄內30多位結婚滿1年以上的新住民朋友進行「認識家庭暴力與創傷知情」課程宣導。
過程中警方將實際案例透過以圖文及影片方式進行講授，除說明家庭暴力的態樣外，並指導如何蒐證及立即保護，警方不會因居留身分有異而受限，均會依規定申請協助聲請保護令；此外警方特別針對最新的詐騙手法及新住民(含外籍移工)擔任詐騙車手等犯罪行為提出案例，讓新住民能避免受騙並切勿從事犯罪行為，共同建構起守護新住民的安全防護網。
一位化名「阿佳」的越南籍新住民媽媽表示，曾聽聞許多新住民姊妹遭受家暴，在社福單位及警方的幫助下逃離家暴環境，希望透過課程爾後能幫助更多新住民能夠重視自身權益，遇到家暴能夠勇敢面對。
太平分局分局長李珏民表示，有感新住民朋友在異地生活不僅飽受思鄉之苦，還要盡速融入新的環境，警方對任何形式的家庭暴力絕對零容忍並呼籲遭受家庭暴力的新住民朋友，一定要勇敢站出來求助，期能營造新住民友善且安全的生活環境。
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