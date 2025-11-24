新住民發展署上路倒數 張智倫：60萬新住民發展里程碑

高達60萬新住民人口是台灣中堅力量。圖為一對異國戀情侶，非新聞特定當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

國民黨立委張智倫今（24）日表示，全台新住民常住近60萬人，自己選區新北中和新住民朋友也非常多，但過去新住民事務分散在內政部移民署、戶政司，甚或衛福部、外交部，往往各行其是缺乏整體規劃，近期《新住民發展署組織法》終於三讀通過，明確要求該設立專責機關來處理新住民事務，這將會是台灣新住民政策發展史上的重要里程碑。

21日三讀通過了《內政部組織法》第5及第7條修正案，第5條為增設「新住民發展署」，這為內政部下轄的機關提供法源，希望落實《新住民基本法》第4條所講，中央主管機關應設立專責機構來統籌新住民事務，甩掉以往政策分散於各局處、缺乏整合的沉痾。此外，第7條修正案也明定，這次《內政部組織法》修正案連同新立《內政部新住民發展署組織法》，都是自正式公布後3個月施行。

廣告 廣告

國民黨立委張智倫（圖）直指《內政部新住民發展署組織法》近期三讀後，仍必須盯何時上路與組織運行品質。（圖／CTWant攝影組）

內政部官員介紹，未來新住民發展署將掌理新住民事務的政策、制度，另外法規的統籌規劃、研究、諮詢、協調及推動等業務也包含在內，林林總總共計11項大業務。他續指，未來也會編制簡任13職等署長1人和簡任12職等的副署長1人，而總統公布施行後，也會有3個月合理準備期辦理組織設立作業。

張智倫對此指出，這次修法真的是台灣新住民政策的重要里程碑，因為在台常住新住民人口已達60萬門檻，比不少縣市總人口還多，他們在台生計與家庭組成，真的亟需完整制度保障。

新住民在台遇到麻煩事往往因語言等問題求助無門。圖為桃園新住民協會總幹事范金荷（左）替一名新住民姊妹處理產子後問題。（示意圖／黃耀徵攝）

張智倫回顧，《新住民基本法》2024年7月在立法院三讀通過時，核心內容就包含設立專責新住民事務的中央行政機關，如今終於邁出下一步，但《內政部新住民發展署組織法》在立法院三讀只是起點，接下來仍持續督促行政機關，新住民發展署預算項目趕快編、人事安排如何、廳舍在哪辦公，現在都該動起來，才能爭取及早掛牌運作，提供新住民朋友更完善的服務。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好