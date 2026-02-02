新住民築夢最愛台中 移民署行動服務列車傳遞關懷

移民署副署長謝文忠拜訪新住民藝術家黎家榮。





農曆春節將至，處處喜氣洋洋，移民署副署長謝文忠於2日特別邀請大陸委員會參事楚恆惠、財團法人海峽交流基金會法律處代理處長李南勲及臺中市政府民政局副局長陳寶雲，共同搭乘「行動服務列車」前往最受新住民喜愛的宜居城市「臺中」，走春拜訪三位在地打拚的新住民代表，包括以回收木藝打造永續生活的藝術家黎家榮、用川味料理撐起家庭的曹樹琼，以及在藝術教育界發光發熱的阮芳誼，為新住民家庭送上滿滿的新春祝福與關懷。



移民署副署長謝文忠。

來自香港的新住民創作者黎家榮，21 歲來臺發展，歷經珠寶、裝修、時裝與餐飲等多元領域洗禮，最終在臺中落地生根，創立品牌工作室 C.L Studio，以回收木材、漂流木與老屋拆卸木料為創作素材，將廢棄資源轉化為兼具美感與實用性的燈飾與生活小物，實踐永續設計理念。

廣告 廣告

「臺灣女婿」黎家榮表示，臺灣自由開放的創作環境，讓藝術家能安心逐夢。並以作品呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標，包括「責任消費與生產」、「永續城市」、「氣候行動」與「陸域生態」。其與臺電合作的「礙子燈飾」等作品更獲業界肯定，展現循環經濟的無限可能。

來自重慶的新住民曹樹琼，婚後定居臺中市大雅忠義社區，因近年丈夫罹患阿茲海默症，她為兼顧家庭照顧與經濟來源，在市場內開設川味食堂「眷眷山村餐館」，以熟悉的好手藝撐起家庭，也為社區帶來溫暖與美味。

持有中餐及飲料調製技術士證照的她，憑藉專業與好口碑，餐館迅速成為地方人氣店家。她說：「看到大家喜歡我的料理，我就覺得很幸福。」餐館牆上掛著女兒的畫作，充滿家的溫度；在移民署臺中市第二服務站協助下，具繪畫天分的小女兒已申請第12屆新住民及其子女築夢計畫，讓夢想在家庭中接力傳承。

畢業於越南國立同塔大學美術教育系的阮芳誼，來臺已逾 10 年，初來臺時，面對語言與生活環境的巨大差異，她以積極與溫柔的心態，一步步學習臺灣的文化與生活方式，同時也精進自身母語與藝術專長，逐漸在這片土地上找到屬於自己的位置。

目前在臺中市多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師。結合藝術與教育專業，她不僅教孩子語言，更引導學生認識越南文化，讓多元文化在校園中自然萌芽。同時，她也在華語補救教學現場陪伴新住民子女克服語言困難，幫助孩子建立自信、融入學習生活，被師生譽為校園中的「語言與文化橋樑」。

熱愛書法的阮芳誼準備了親手繪製的馬年春聯送給在場的嘉賓們，作為新春祝福。她說，以筆墨將心意融進每一筆劃中，給予祝福也讓文化在理解中更靠近。

謝文忠表示，多年來，政府透過「行動服務列車」實地走訪與「新住民及子女築夢計畫」的推動，持續陪伴新住民在臺灣安心生活、發揮專長，無論是在文化創意、家庭經營或產業發展領域，都能看見新住民為臺灣帶來的溫暖與創新能量。感謝黎家榮先生、曹樹琼及阮芳誼女士的貢獻及用心，並跟大家拜早年，恭賀大家新春愉快、萬事如意。

更多新聞推薦

● 中配李貞秀就職立委遭疑未完成棄中國籍 內政部重申：立委應遵國籍法第20條規定