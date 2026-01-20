新住民蕙質蘭心 落地生根共善

上人行腳今天在高雄，有一分意外的驚喜「觀音銅雕」，是一位越南新住民丁懷忠的手作品，有環保永續的寓意，他還發願製作108尊不同姿態的觀音，為慈濟岡山志業園區募心募愛。

越南志工 丁懷忠：「因為我們的台灣慈濟，要保護地球 用綠色，做成一個台灣，這個是南部 這個是北部，台灣保護世界的。」

觀音銅雕，來自他的手，巧奪天工。

越南志工 丁懷忠：「跟楊銘欽師兄就發個願，要做108尊觀世音菩薩，要去展覽 義賣 建設岡山園區，那個很需要的。」

慈濟志工 楊銘欽：「他喜歡刻佛像，有一些台灣的寺廟，也是他去幫忙刻的，我出料 你出工 做義賣。」

證嚴上人開示 ：「這尊像 第108嗎。」

越南志工 丁懷忠：「108尊就是各種不一樣的，百態觀音，這個第1尊就是我第一手做出來，龍頭觀音 送給上人帶回花蓮。」

證嚴上人開示 ：「造菩薩的型啊，我也是沒有看過，非常的難能可貴，很有工巧。」

來台24年，參加蕙質蘭心成長班，憑著好手藝，創業也做慈濟。

越南志工 丁懷忠：「這裡每尊都有慈濟的法語，靜寂清澄 志玄虛漠，守之不動 億百千劫，我把那個工作辭掉，開課跟做經絡就好了，專心地在做佛像。」

慈濟志工 楊銘欽：「銅雕需要耗費很多的時間，他一開心的話，就把他高價位的薪水給辭掉，我嚇一跳 哇 那你怎麼生活，他說 我簡單過生活就好。」

證嚴上人開示 ：「專心來做這件事，讓很多人都可以保存，雕塑好 讓人起那一分的虔誠的心，有時間我們再回到花蓮，來想這我們要怎麼做，透過他的手來做我們想要的。」

端出手工下午茶，來自印尼、越南、中國大陸的家鄉味。

證嚴上人開示 ：「越南的 (小麥)小麥(脆片) 好，很美 妳做的 很厲害 很厲害，沒有吃過的 感恩，要加油喔。」

22年來蕙質蘭心成長班，是新住民在台的溫暖娘家。

慈濟志工 鄭春梅：「10幾年前我的女兒往生了，可是上人賜給我全球很多女兒，他們都叫我媽咪，因為上人的德行，讓我們能夠陪伴新住民，上人賜名叫做 蕙質蘭心的孩子。」

有了「台灣媽咪」陪伴，學員們紛紛創業、推素，落地生根、事業有成也發願共善。

