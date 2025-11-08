《新住民藝文之美在雲林》影片發表 展現多元文化共融新風貌

《新住民藝文之美在雲林》影片帶領民眾探索不同國家的文化特色，展現雲縣府透過教育打造多元文化的和諧環境。（記者劉春生攝）

▲《新住民藝文之美在雲林》影片帶領民眾探索不同國家的文化特色，展現雲縣府透過教育打造多元文化的和諧環境。（記者劉春生攝）

雲林縣政府十一月七日上午在縣府親民大廳舉辦「新住民藝文之美在雲林」影片發表會，副縣長謝淑亞、嶺東科技大學副校長魏清圳表示，此次活動籍由拍攝越南，大陸，泰國，日本，印尼等國傳統特色文化和美食影片讓台灣人和新住民二代三代了解其母國文化。台灣是個多國文化和多元族群融和的社會，此次活動雲林縣政府的用心規劃將他們對於新住民的用心和努力經由影片的拍攝讓大家認識新住民母國的文化和美食及其製作過程中的巧思和意涵，值的肯定。副處長黃俊彥、教育電台主持人陳玉水、逢甲大學講師梁金群、嶺東科大副校長魏清圳與諸多新住民朋友及縣民共同參與。活動現場展示越南、日本、泰國、印尼及中國大陸的服飾及手工藝品，並準備各國特色美食，讓與會嘉賓在品嚐美味佳餚之際，深刻感受不同國家的文化風情與生活故事。

廣告 廣告

此次活動為推動新住民藝文推廣計畫，縣府以影片形式帶領民眾探索越南、日本、泰國、印尼及中國大陸的文化特色，內容涵蓋人文藝術、風土民情及飲食文化，並由五位新住民老師擔綱主講，分別為：越南斗笠文化－楊佳芯老師、日本茶道文化－深井枝里老師、泰國甜點文化－陳美英老師、印尼蠟染文化－陳莎莉老師、中國大陸瑤族文化－徐慧馨老師。透過影像呈現，期望讓更多縣民深入了解並尊重新住民文化，促進族群間的互動交流與情感連結，展現雲林「多元共融、共創美好」的社會價值。

謝淑亞副縣長表示，我們在此舉辦「新住民藝文之美在雲林」影片發表分享會，透過影片深深細細的品味來自不同國家姐妹們的飲食、藝文及風土美景；雲林非常幸運，擁有很多來自不同國度的姐妹們，大家一起在雲林這塊土地深耕與茁壯，這樣的文化交融、彼此了解，讓雲林更美、更有文化厚度。

謝淑亞指出，雲林縣一直以來都是尊重多元、友善包容的新住民城市，縣府積極推動各項新住民關懷與文化傳承政策，讓新住民朋友在雲林不僅能安居，更能樂業。在雲林的各類活動、市集及節慶場合中，經常可見新住民朋友主動參與並展現自身文化特色，為地方注入多彩的文化風貌。縣府也將持續透過教育與文化並進的方式，打造尊重差異、共創和諧的生活環境，讓「多元文化」成為雲林最動人的地方魅力。

新聞處副處長黃俊彥表示，雲林縣在推動新住民教育與文化交流上不遺餘力，去年透過實體課程讓縣民親身體驗各國文化，今年則改以影片方式進行宣傳，希望透過影音媒介的力量，突破時間與空間的限制，讓更多人有機會欣賞與學習不同文化的美好。這系列影片不僅呈現新住民朋友在地生活的多元樣貌，更展現他們將家鄉文化與雲林土地緊密融合的故事，充分體現「在地扎根、多元共榮」的精神。

黃俊彥指出，影片將於 北港／佳聯有線電視第三十九台「地方采風台」 播出，並於雲林縣政府Facebook粉絲專頁同步舉行抽獎活動，贈送各國老師精心準備的小禮物，邀請民眾踴躍觀賞、共同感受雲林的多元文化魅力。縣府也期望透過「新住民藝文之美在雲林」影片推廣活動，期望將多元文化精神融入日常生活中，讓每位新住民都能在雲林找到歸屬感，共同描繪出屬於這片土地的文化新篇章。