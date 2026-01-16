新住民語文說故事爆量 新北三十生晉級全國決賽

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府教育局16日公布114學年度新住民語文「新文化．共遨遊」說故事初賽入選名單，本屆賽事反應熱烈，徵件數自去年的105部大幅成長至181部，成長達1.72倍，創歷年新高；顯示新住民語文教育已逐步從校園扎根，轉化為學生主動展現的學習成果。

圖／秀朗國小薛筑勻同學分享經典故事啟發「勇敢說不」及「謙遜自制」的智慧。（新北市政府教育局提供）

教育局局長張明文指出，本次參賽作品內容多元，涵蓋節慶、飲食、婚禮與社會風俗等主題，學生以故事為媒介，展現跨文化理解與語言應用能力；經評選後，由八里國中等22所學校、共30位學生脫穎而出，將代表新北市參加教育部舉辦的全國決賽。

廣告 廣告

張明文表示，說故事競賽不只是語言能力的展現，更是一段文化理解與價值思辨的學習歷程；透過「以故事說文化、以語言談世界」，引導學生從單純學會表達，進一步理解文化差異、培養尊重多元的態度，讓語文學習自然融入生活情境，形塑具包容力與國際視野的校園文化。

八里國中八年級的蔡守濠，學習越南語已有6年，能以越南語流暢對談；他在比賽中分享參與臺越跨國婚禮的經驗，介紹越南傳統服飾「奧黛」、祭祖儀式，及象徵夫妻永恆的檳榔與荖葉，並與臺灣婚禮常見的黃金飾品作對比，呈現文化差異背後相通的情感價值。

此外，秀朗國小劉承恩同學介紹馬來西亞「錫克族（Sikh）」視頭髮為神聖恩賜、終生不剪髮並配戴頭巾的文化背景，並說明其社會制度與宗教自由的關聯；同校薛筑勻同學則分享馬來西亞傳說《七個不可能的挑戰》，從故事中體悟謙遜與自制的領導智慧。

教育局新住民國際文教科長林玉婷說，未來將持續深耕新住民語文教育，鼓勵新二代及一般學生透過比賽累積經驗，把學到的語言真正用進生活；並藉由各國經典故事的閱讀與分享，讓學生在學習語文與文化的同時，也逐步培養品格素養與世界觀，成為連結臺灣與世界的重要新世代。

更多引新聞報導

批蔣萬安營養午餐免費政策 王婉諭轟政策買票食安堪憂

英語歌聲飄新北 教育局：學生教師同台展現活力

