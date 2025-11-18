「新住民諮詢站」第22站南投揭牌 提供新住民在地多元服務

民進黨南投縣黨部舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，新住民朋友穿著傳統服飾出席。（圖民進黨南投縣黨部提供）

記者劉晴文／南投報導

民進黨新住民事務部攜手各縣市積極推動的「新住民諮詢站」，十八日在第二十二站南投揭牌後，完成此計畫最後一塊拼圖；新住民事務部主任張瑜庭表示，希望透過諮詢站，照顧到更多在地的新住民，讓關心與支持真正落實在每個角落。

民進黨南投縣黨部十八日舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，由中央黨部新住民事務部主任張瑜庭、立委羅美玲、縣黨部主委陳玉鈴及縣議員陳宜君等多位黨公職共同揭牌，新住民姐妹們特地穿著傳統服飾參與，場面溫馨。

民進黨去年在金門成立全國第一站後，各縣市陸續完成「新住民諮詢站」的設置，為了讓新住民可以隨時獲得諮詢協助，從南到北、東部及離島均設有服務窗口，最後一站則選在台灣的中心點—南投縣。

張瑜庭表示，南投諮詢站的啟用，展現民進黨在推動新住民服務工作上的努力與重視，期盼讓新住民姐妹們在生活上遇到需要協助時，都能有一個值得信任、依靠的地方；除了政策的推動，民進黨也重視與地方社群的連結，希望諮詢站不只是服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖的避風港。

羅美玲指出，她身為新住民代表，更能深刻體會新住民在台可能遇到的諸多挑戰，所以她長期服務新住民，推動新住民各項權益政策與法案，希望協助新住民融入台灣社會，同時作為政府與新住民之間的橋梁；而早在她擔任南投縣黨部主委時，即已成立新住民關懷諮詢站，而今新住民諮詢站揭牌，希望能擴大服務範圍，串聯跨區的力量，提供新住民朋友更多元的協助與服務，大家若遇到任何的疑難雜症，都歡迎到諮詢站來聊聊與討論。

陳玉鈴表示，新住民來台普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，新住民諮詢站成立後，縣黨部將竭盡所能提供服務，讓新住民能就近獲得支持與協助。