新住民閱讀推手 國際移民日帶大家認識異國文化

(記者謝政儒新北報導)12月18日是「國際移民日」，新北市立圖書館新莊裕民分館、聯合分館、福營分館、萬里分館、金山分館及中和分館特別推出「多元文化旅人」活動，透過「移民的一百種姿態」主題書展、「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗、「熊抱多元文化融合遊戲」、以及多元文化電影院等閱讀活動，讓民眾到圖書館就能感受異國文化風情，同時理解、尊重及包容多元文化。中和分館也特別推出「閱讀無國界」到站服務，送書香至移民署新北市服務站，讓新住民朋友有機會可以閱讀家鄉的書，享受閱讀樂趣。







迎接即將到來的國際移民日，為了鼓勵新住民朋友多利用圖書館，推廣多元文化閱讀，新北市立圖書館特別推出「多元文化旅人」活動，邀請來自印尼、泰國、越南、菲律賓等國家的新住民朋友擔任多元文化老師，和大家分享家鄉文化，讓更多的新住民文化被看見。來自越南的黃春莊也以自身經驗鼓勵新住民姐妹不要放棄學習的機會，一起透過閱讀籍提升自己。



新北市立圖書館「多元文化旅人」閱讀活動，集結越南、印尼、菲律賓、泰國等多國文化，促進不同文化的共融。新莊裕民分館以多元文化玩具與遊戲帶大小朋友認識東南亞傳統文化，12月19日(五) 來自印尼的曹寒妮、羅練新將透過自製皮影戲紙偶以及「印尼播棋」益智遊戲，帶大家認識印尼文化；12月20日(六)泰國的李拉雀薇與越南的丁氏秋將帶大家踩椰殼、玩投壺與越南賓果，認識泰國與越南的傳統遊戲；12月27日(六)「紫色玩具熊─多元文化融合遊戲」運動會，則透過有趣的闖關活動，帶大家體驗多元文化融合遊戲。



「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗包括12月18日(四) 萬里分館「印尼蠟染Batik」手作體驗；12月20日(六)、27日(六) 中和分館將帶大家製作菲律賓獨有的聖誕飾品「聖誕星parol」與泰國水燈，認識泰國與菲律賓節慶文化。另外還有新住民專屬的學習課程，分別為12月18日(日)中和分館「手機生成式AI實務應用」數位應用課程；12月20日(六)萬里分館「跨海的思念—一段遠嫁的生命絮語」將教新住民朋友如何善用免費的政府資源，學習創造自身價值；以及12月22日(一)金山分館「舌尖上的傳統味—臺灣食藝文化體驗」，則教新住民朋友學習製作經典的臺灣點心「芋粿巧」，多元文化交流。還有中和分館12月18日、19日探索新住民傳統服飾文化，只要借5本書即可換穿越南、泰國及印尼等東南亞傳統服飾，拍照上傳新北市立圖書館臉書專頁，還可兌換精美小禮。