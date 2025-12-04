新住民陳秋柳主演《左撇子女孩》 夜市麵攤動人對戲

（記者陳志仁／新北報導）由旅美台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任剪接與聯合製片的電影《左撇子女孩》正在院線熱映；片中飾演夜市賣麵的阿莉是新住民陳秋柳，她與女主角單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）的大女兒宜安（馬士媛飾）有精彩對戲，更入圍第62屆金馬獎最佳劇情片等九項大獎。

圖／越南新住民陳秋柳在電影《左撇子女孩》片中飾演在單親媽媽淑芬的麵攤打工。（陳秋柳轉電影公司提供）

陳秋柳1983年出生於越南胡志明市，2003年在姊姊的介紹下來台，嫁入新北市三重，初期在三重碧華公園幫人修剪指甲，她克服語言及生活障礙，逐步展露才華；透過新北市新住民家庭服務中心的輔導，陳秋柳學習語言及演藝技能，逐漸在戲劇和電影領域嶄露頭角，也將思鄉之情化作歌曲，感動導演林靖傑，並在電影《愛琳娜》中飾演新住民學生的媽媽，唱出「我從越南來」的心境。

陳秋柳與女兒琬諠合作舞台劇亦屢獲肯定。2016年她參與黑眼睛跨劇團戶外演出《蜜莉安的詭計》，2017年在國家劇院演出《吉卜拉》，母女攜手詮釋外籍看護故事；2018年更在公視人生劇展電影《三天二夜》中擔任主角，劇中女兒飾演的小月為了思念由陳秋柳所飾演的媽媽，和同學利用參加畢業旅行的藉口，經歷種種磨難才到梨山山上找尋幫人採果的媽媽，故事情節賺人熱淚。

新北市政府社會局指出，《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬帶兩女宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，在熱鬧的夜市擺攤討生活，陳秋柳飾演的阿莉在麵攤工作，提供溫暖協助；陳秋柳也呼籲觀眾走進戲院，一同感受這部動人作品中真摯的情感與生活氣息。

