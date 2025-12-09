新住民陳迪莉深耕長照第一線14年 獲金顧獎表揚

來自印尼、遠嫁台灣的照顧服務員陳迪莉，從一句中文都不會說開始，到現在已經14年投入第一線，陪伴無數長輩度過人生最脆弱的時刻。(記者塗建榮攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕來自印尼、遠嫁台灣的照顧服務員陳迪莉，站上首屆衛福部「金顧獎」頒獎舞台，她分享自己25年前來到台灣，從一句中文都不會說開始，到現在已經14年投入第一線，陪伴無數長輩度過人生最脆弱的時刻。

陳迪莉目前在衛福部東區老人之家服務，透過調節呼吸、伸展關節與強化肌力訓練，幫助長者提升心肺功能，建立自信與自立動機。她印象最深刻的是1名長期住院、背部有嚴重傷口的黃伯伯，與護理師、營養師合作下，每天設法協助長輩下床活動，「我用手套裝水做水球，再用紙板當墊子，讓他坐起來又不會壓到傷口。」歷經1年多照護，傷口逐步癒合，半年後順利移除管路，恢復自行站坐能力，那一刻真的非常感動！

衛福部今(9日)舉辦首屆「金顧獎」表揚典禮，全國各地方政府推薦提報225名人選，經書面審查、實地訪視及面談等程序，最終選出26位得獎者，包括照服員、照管人員與專業人員等。行政院副院長鄭麗君、政務委員陳時中及衛福部長石崇良到場頒獎，表揚全國績優長照人員。

鄭麗君指出，獲獎者來自不同背景，包含新住民與原住民，卻共同組成台灣長照體系中最溫暖的一股力量，人與人之間的照顧，是這個社會最美麗的風景，也正因為第一線人員的投入，長照家庭才能獲得支持與安心，讓被照顧者維持生活與生命的尊嚴與自主。

鄭麗君說，過去政府與民間公私協力推動長照2.0，服務人力成長4倍、受服務人數成長8倍、服務據點成長22倍，民眾滿意度突破9成。因應台灣邁入超高齡社會，行政院已決定提早1年推動長照3.0，明年全面上路，8大願景將在既有基礎上全面升級，包括健康促進、醫照整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。

石崇良也表示，明年1月1日起正式邁入長照3.0階段，從過去以後端照顧為主，進一步前移到預防老化、預防衰弱，同時強化醫療與照顧整合，並導入科技與社會資源支持家庭照顧者。

石崇良提到，長照預算從2016年不到50億元，快速成長至今年900多億元，明年將突破1000億元，他強調，長照政策能夠走到今天，最關鍵的力量來自第一線照服人員，今年首度舉辦金顧獎，就是希望讓社會看見這群長期默默付出的照服夥伴，無論是高齡仍在服務的照服員、遠從海外來台投入照顧工作的人員，或在部落守護長者的夥伴，都是支撐台灣長照體系的重要力量。

行政院副院長鄭麗君指出，人與人之間的照顧，是這個社會最美麗的風景。(記者塗建榮攝)

衛福部長石崇良表示，明年1月1日起正式邁入長照3.0階段，從過去以後端照顧為主，進一步前移到預防老化、預防衰弱。(記者塗建榮攝)

