新住民Podcast成果發表會 多國學員跨文化創作展現桃園多元文化力





「桃園新世界，就在你耳邊—新住民 Podcast成果發表會」13日於平鎮義民社福館盛大舉行。學員來自越南、印尼、泰國、馬來西亞及中國等國，透過聲音記錄文化、分享生命故事，展現桃園多元文化的深度與溫度。今年共有60位以上新住民及新二代完成培力課程，累積超過36集 Podcast節目、創作時數達645分鐘，讓不同文化的聲音在桃園交會。

本次培訓計畫由桃園市政府婦幼發展局主辦，邀請輔仁大學劉香蘭教授團隊規劃8堂完整課程，內容涵蓋節目企劃、故事敘事、聲音表達、錄音剪輯、影像製作及自媒體經營等核心能力。課程除教授實務技能，更重視文化視角與自我敘事，引導學員將生活、家庭與遷徙經驗轉化為節目內容，培養獨立創作與自信表達能力。



市府婦幼發展局長杜慈容於發表會中致詞。





成果發表會以年度回顧影片揭開序幕，呈現學員從學習到創作的成長軌跡。現場依創意呈現、跨文化交流及敘事深度三大指標，頒發九項特色精神獎座，肯定學員的努力與突破。

分享環節中，多位學員真誠述說學習歷程。來自泰國的學員表示，起初擔心中文能力不足，但選擇以母語講述文化故事後，反而更有力量，也更相信文化能被理解與聽見；另一位越南籍學員則分享，首次在公開平台聽見自己的聲音，深刻感受到自身故事的價值，並希望持續記錄在台生活，為孩子留下屬於母親的聲音記憶。

市府婦幼發展局長杜慈容表示，新住民已是桃園重要的文化力量，Podcast提供跨越語言與地域的媒介，讓更多人看見文化底蘊與生命故事。她肯定學員的勇氣與創作能量，期盼未來持續孕育更多作品，讓社會「從聲音裡看見文化、看見生命」。

