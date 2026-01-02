新作與天后阿妹新歌同天上架 女歌手：好開心

CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅。（嵐澄創藝有限公司提供）

新生代歌手CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，MV於短時間內突破20萬次觀看，2025年12月31日跨年夜，她推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，該首歌恰好與天后張惠妹新歌同日上架，她說：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」

新單曲〈DON'T fall asleep〉在各大串流平台全面上線，MV有別於過往以插畫與動畫為主的視覺呈現，這次她首度在MV中露臉演出，站在鏡頭前的她，不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的壓力。

CClaire馬愷伶推出新單曲〈DON'T fall asleep〉。（嵐澄創藝有限公司提供）

〈DON'T fall asleep〉誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻，生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力，會選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點。

