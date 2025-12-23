新來的小朋友 不同視角看台灣

文 ‧ 李三財、劉俐宜

僑外公益電影院邁入第六場，這次很感謝瑞麥地產牛玉平董事長的贊助，讓我們一起支持台灣好電影，也讓僑外生及台灣民眾更關注新住民的議題。

《新來的小朋友》沒有絢爛的場景，也沒有刻意煽情的鏡頭，卻在不知不覺間，把觀眾的心輕輕放在一個十歲男孩，陪他走一段關於「我是誰」的路。

「被理解」與「被接住」 照亮黑暗

這部電影由畢業於台藝大的僑外校友印尼裔導演陳聖元執導，他選擇了一個極其溫柔，甚至帶點童稚的切入角度：讓孩子說話。主角Zane在台灣出生，說一口流利的國語，和多數台灣孩子並沒有什麼不同。直到有一天，他被要求用印尼語接受廣播電台訪問，那一刻的遲疑與困惑，像是一顆小石子，投入他原本平靜的生活湖面，也在觀眾心中泛起層層漣漪。

我們太習慣用大人的語言談「身分認同」、「文化衝突」、「族群議題」，卻很少問孩子怎麼看世界。《新來的小朋友》最動人的地方，正是在於它把複雜的議題，交還給一顆尚未被世故磨鈍的心。Zane的童言童語，常常讓人莞爾——例如他認真地說：「台灣上公廁不用付錢。」那看似天真的比較，卻是移動與遷徙之間，最真實的文化差異體驗。孩子不會用宏大的詞彙分析制度與社會，但他們會記住，哪些地方讓人感到被善待。

影片裡，Zane的父母是無數在台灣工作的印尼移工縮影。他們帶著生活的重量，也背負著來自母國、原生家庭與成長過程中的傷痕。導演沒有將這些傷痕拍成悲情，而是選擇用「被理解」與「被接住」的瞬間，慢慢療癒。台灣人的幫助、鄰里的善意、孩子貼心的一句話，都像微光，一點一點照進父母心中那些曾經陰暗的角落。那不是戲劇化的救贖，而是真實生活裡，愛如何悄悄發生。

只要愛還在 漂泊就不再孤單

最讓人心口一緊的，是Zane對「家」的定義。他說，不管生活在哪裡，有父母在的地方就是家。這句話簡單得幾乎不需要解釋，卻足以擊中每一個曾經遠行的人。家，從來不只是地理位置，而是一種被理解、被陪伴的狀態。對移工、對新住民、對僑外生而言，這句話更像是一種生存的哲學：只要愛還在，漂泊就不再那麼孤單。

透過Zane的眼睛，我們也看見更多印尼人在台灣的生活樣貌。他們在工廠、在家庭、在城市的邊緣默默付出，思念家鄉，卻又把青春與勞力留在這片土地。

整部影片的基調是明亮而輕鬆的，這並非逃避沉重議題，而是一種選擇。選擇相信溫柔具有力量，相信孩子的視角能讓大人重新學會傾聽。當Zane以坦率的語氣談論文化差異時，他不是站在「外來者」的位置質疑台灣，而是以一個「在這裡生活的孩子」分享他的日常。那份自然，反而讓觀眾意識到，新住民不是被安置在社會邊角的標籤，而是正在形塑台灣未來的一部分。

《新來的小朋友》之所以受到影展肯定，並非因為它談了一個「正確的議題」，而是因為它找到了「對的說法」。它不要求觀眾同情，而是邀請理解；不強調差異，而是呈現共感。當我們看見Zane的笑容，聽見他的困惑與成長，我們其實也在重新審視自己：我們是否願意用更開放的心，看待膚色、語言與文化的不同？

用孩子的眼睛重新看世界

在台灣僑外生協會舉辦的這場公益放映中，電影不只是一段影像，而是一座橋樑。它連結了台灣與印尼，連結了本地人與新住民，也連結了成人世界的複雜與孩子心中的單純。當燈亮起，觀眾走出戲院時，我相信每個人心中都多了一個問題：如果有一天，我成為「新來的小朋友」，我希望被怎樣對待？

這或許正是電影最深遠的力量。它沒有給答案，卻留下溫度。讓我們在這個多元交織的時代，願意慢下來，用孩子的眼睛重新看世界。因為唯有如此，我們才能真正理解，什麼叫做家，什麼叫做共存，什麼又叫做——善意，而他們又如何改變一個人的一生。

