新保跨域鏈結農業永續 打造企業 ESG 新標竿

▲新保(左二、左三)出席「農業永續ESG成果交流暨表揚」。

農業部去年10月成立ESG STORE平台，為企業與農業永續牽紅線，昨（10）日舉辦的「農業永續 ESG 成果交流暨表揚典禮」，露步發布最新「農業永續ESG媒合參考指引」讓企業以更便捷的方式，支持台灣農業永續發展。新光保全（9925）受邀分享投入農業永續的實踐成果，透過跨域合作、契作支持與食農教育推廣，實務案例成為現場關注焦點之一，展現企業在永續農業領域的策略佈局與行動韌性。

新光保全以「守護社會安全」為企業核心使命，這份使命不只僅限於城市，更延伸到土地、農村與下一代的永續未來。十年前我們從員工自發性「愛心捐米行動」開始，每年捐贈偏鄉兒少與獨居長者。與青出宜蘭合作社攜手展開契作，支持有機耕作與青年返鄉，建立可長期維運的友善農作模式，同時將現有的「安心教室」升級為推動生態教育的核心平台，讓員工、孩子、家庭與社區一起理解一碗米背後的自然價值。我們帶著同仁與家庭走進田裡插秧、割稻，把「友善土地」從口號變成行動；我們與青農一起進行生態監測、推動獨居蜂旅館、農田成為我們的自然教室。在地深耕的成果不只是稻田變得更好，而是人回來了、社區活了、企業也在其中找到永續的角色。

今年成果展中，新光保全也分享與合作夥伴推動農業廢棄物循環再利用的創新嘗試。讓一粒米的生命週期延伸，新光保全不是農業企業，但我們相信，永續需要跨域投入，也需要更多利害關係人一起參與打造新價值鏈。永續不是單向投入，而是能創造讓更多人參與的共好平台。當企業願意站到農業的第一線，透過穩定的採購、參與式教育與循環材料創新，農業永續就能成為一種具體、可衡量、能擴大的ESG行動。

農業部在典禮中肯定包括新光保全在內的企業夥伴，以不同方式支持台灣農業、文化與自然環境的永續發展。未來，新光保全將永續行動持續拓展，深化生物多樣性觀測，並加速農業循環材料的應用，期待以企業力量串聯更多夥伴，共同建立台灣農業的永續競爭力。