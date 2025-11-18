新修財劃法 黃偉哲批越修越糟

市長黃偉哲批財劃法修正，充滿政治報復，對南部不公，呼籲行政院和中南部民眾硬起來。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

財劃法再修，引發南北失衡疑慮。市長黃偉哲十八日直言，新版財劃法「越修越糟」，充滿政治報復，對中南部民眾極不公平，呼籲行政院「硬起來」，提出相對應措施，避免地方建設全面遭卡死。

黃偉哲表示，財劃法分配主要不公平之處是汙染在南部，享受在北部；許多企業總部設在北部，但產值創造卻在南部，依錯誤分配方 式，導致南部越來越受傷，而中央統籌分配稅款越修越糟糕，修法充滿政治意味，對南部民眾報復，且根本沒有經社會溝通和廣泛討論，直接把一般性和計畫性補助款，訂為不得低於一一四年，也就是今年及過去十年平均數字，相當不公平，因補助款本就是用於平衡各地方差距，結果立院將金額鎖死，反而讓北部富者愈富，南部貧者愈貧。

黃偉指出，日後地方重要建設，如捷運，高速公路或其他，中央沒有錢處理，如今北部已有完善捷運路網，且當時補助款高達八成五、九成以上，中南部剛要開始，補助款卻降至五成甚至更少，對南部公平嗎？

黃偉哲說，另外如發電包括煉油，科學園區，許多汙染在中南部，總公司卻設在中北部，營業額算在中北部，也提供北部稅收貢獻，根本不公，藍白這樣修法，充滿政治報復及對中南部歧視，選民一定要睜眼看清楚如此一個倒行逆施、顛倒南北做法，呼籲行政院和中南部民眾都應該硬起來。