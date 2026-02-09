新健康神器！網友列玩「皮克敏」最大收穫 一票玩家狂點頭

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期手機遊戲《Pikmin Bloom》在台灣掀起一波熱潮，不僅在社群平台Threads上討論度持續飆升，臉書社團「皮克敏?(Pikmin Bloom)台灣討論區」成員數更突破15萬人，不少玩家甚至將這款遊戲稱為「新健康神器」，意外帶動走路與戶外活動風氣。

《Pikmin Bloom》為任天堂旗下經典IP「皮克敏」的手機延伸作品，玩法與《Pokémon GO》相似，核心機制皆與實體定位與步行有關，玩家必須透過日常移動與散步來推進遊戲進度。相較於競技導向的手遊，《Pikmin Bloom》更強調生活紀錄與輕鬆陪伴感，也成為近期爆紅的重要原因。

不少網友在Threads分享下載遊戲後的生活變化，有玩家表示，自從開始遊玩後變得更願意出門走路，每天晚上9點還會固定回顧一整天的足跡，並上傳當天拍攝的照片與地點，讓遊戲成為記錄生活的一部分；也有人笑說，為了種花任務，開始養成每天騎腳踏車的習慣，無形中增加運動量。

除了健康層面的改變，也有玩家分享人際關係上的意外收穫。有網友指出，與家人一起下載後，每天聊天話題都圍繞著皮克敏，彼此分享新蒐集到的角色或配件，讓家人間的互動變得更加頻繁；也有人因為遊戲中的明信片系統，重新與許久未聯絡的朋友恢復聯繫，互相寄送來自不同地點的明信片，增加交流樂趣。

當然，社群中也不乏幽默分享。有網友開玩笑表示，《Pikmin Bloom》甚至能成為「情侶懲罰工具」，只要刪掉男友辛苦培養的5隻皮克敏就「超有效」，逗趣留言也引發大批玩家共鳴。

隨著討論持續升溫，《Pikmin Bloom》不僅成為近期熱門手遊，也被不少玩家視為促進運動與連結情感的新型態生活遊戲，讓「散步」重新成為日常中的樂趣之一。

