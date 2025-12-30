新光三越台中中港店未確實關閉瓦斯氣爆釀5死 店長等13人遭起訴
新光三越台中中港店今年2月發生氣爆，造成5人死亡。台中地檢署指出，新光三越在施作改裝工程，未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫、未確實關閉瓦斯開關，今天依過失致死、傷害等罪，起訴新光三越總公司及管理、承攬人員等13人。
台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆，造成5人死亡、35人受傷，市府勒令暫停營業，9月27日重新復業。
台中地檢署歷經連月偵辦，今天偵結。台中地檢署發布新聞稿指出，檢察官認為，新光三越為全國性大型企業，應以最高標準落實公共安全及施工管理，被告等人在施工前未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀百貨史上最嚴重的工安事故，雖新光三越已與部分被害人達成和解，但過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，建請法院量處適當之刑。
新光三越中港店12樓2月13日發生重大氣爆，中檢成立專案小組調查，新光三越中港店為配合營運需求，施作改裝工程時未依法申請室內裝修許可，未提報施工中消防防護計畫，即讓廠商在2月9日閉館後進場施工。
檢方調查，許姓中港店長施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，新光三越店鋪開發部滑姓副理、吳姓課員以及室內裝修公司陳姓承包商，明知工程涉及瓦斯管線，施工前應督促他人確保施工場無瓦斯危害。天花板內的瓦斯漏氣檢知器已在施工前拆除，並未設置替代防護措施。
欣中天然氣股份有限公司在2月10日拆除12樓美食櫃位的瓦斯表並封塞表後管線，但瓦斯表前的表外管線仍充滿瓦斯。4名管理店舖、電機、負責消防安全業務者也未確認瓦斯已完全阻斷。
2月13日怪手進行拆除作業時，瓦斯管線緊鄰天花板，怪手作業高度高於管線埋設位置，未採取必要防護或改以人工方式施工，未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅目視巡查並關閉部分分歧開關，疏未關閉12樓2處瓦斯總開關。
怪手操作不慎扯落天花板的瓦斯主幹管暨分歧管，瓦斯外洩並蓄積在天花板上方空間，不知情的黃姓水電工人在另端使用電動電纜剪除電線，電纜剪運轉產生的火花引燃瓦斯引發氣爆。
許姓店長、滑姓副理、吳姓課員以及莊姓等4人負責消防安全管理業務者等13人以及新光三越總公司，檢方分別依過失致死、過失傷害、職業安全衛生管理法等起訴。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台中新光三越氣爆案5死35傷！爆炸原因曝光…總公司13人遭起訴
今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死38傷，案件偵辦10個多月，終於在今日（30日）偵結。檢方認為新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可、未提報消防防護計畫，且拆除瓦斯漏氣感知器後，無相關防護措施，施工前又未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯外洩，最終遇熱引爆，依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴新光三越開發部副理、中港店店長等13人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
高鐵將首度不停台中 直達台南
因應旅客需求並提升服務品質，台灣高鐵公司宣布自民國115年2月2日起再增班，每周增開6班次夜間南下列車，總班次將達1134班。新增開車次採全新停靠模式，包括1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，直達台南站及左營站，是高鐵首度有列車不停靠台中站。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 220
共軍環台軍演 國防部偵獲90架次共機越台海中線擾台
共軍昨天無預警宣布發動環台軍演，共軍東部戰區今天上午發布訊息指出，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域展開相關演練，檢驗海空協同、一體封控能力。國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次越中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，國軍嚴密監控應處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 349
快訊／台中新光三越氣爆真相曝光！釀5死35傷 總公司等13人遭起訴
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台中新光三越今年2月發生嚴重氣爆事故，造成5人死亡、35人受傷。歷經數月調查、傳訊被告與證人多達89人次後，台中地檢署今（3...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
學者：台灣經濟 靠AI「一白遮三醜」
中央大學台經中心昨公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。台經中心執行長吳大任說，各種不確定因素可望在明年揭曉，總體局勢「可能大好、也可能大壞」，關鍵取決於關稅與相關政策。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 98
肺癌連三年登10大癌症榜首 112年逾13.8萬人罹癌
最新10大癌症出爐！衛生福利部國民健康署今天公布最新癌症登記報告，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人；10大癌症榜首連續三年由肺癌拿下，曾蟬聯15年榜首的大腸癌則續居第二。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 32
54碩博班註冊掛零 台大、清大等6頂大共17班 中央大學占最多
教育部今天公布114學年大專新生註冊率，公私立大專共有54個碩博班註冊率掛零，台大、清大、陽明交大、成大、政大和中央大學等頂尖大學共有17個碩博班（含日間、在職）註冊率掛零，以中央大學8個碩博班居多。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 156
癌症時鐘快轉！肺癌連3年蟬聯十大癌症首位
[NOWnews今日新聞]衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續3年為新發生癌症人數首位，大腸癌排第2位。癌症時鐘平均3分48秒就有1人罹癌，相較111年快轉14秒。而112年全癌症發生年齡...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 129
中共環台軍演「非負責任大國」 賴總統：軍民一心、不被假訊息誤導
中共展開「正義使命2025」環台軍演，今在台灣周邊實彈射擊，我國總統賴清德在臉書發文表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非負責任大國應有的作為；此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。賴清德指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中自由時報 ・ 1 小時前 ・ 391
他有感「今年很沒有跨年的感覺」網秒掀共鳴：都沒發現年底了
2026跨年將至，不少民眾已經安排好跨年活動，打算和親朋好友一起度過，不過也有網友坦言，覺得今年沒有跨年的氛圍，忍不住好奇其他網友的想法，引發網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 小時前 ・ 8
瞬撞影片曝光！深坑猴子竄路中被撞喪命 HONDA紅牌重機騎士慘摔
新北市深坑區文山路三段昨天（29日）發生一起車禍，呂姓男子（50歲）騎乘HONDA紅牌重機行經該路段時，突然一隻猴子竄至道路中，呂男閃避不及，不慎撞上猴子倒地受傷，而獼猴則是當場死亡，前車行車紀錄器拍下意外瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
台中新光三越氣爆案偵結 13人涉過失致死等罪遭起訴
新光三越台中中港店今年初發生嚴重氣爆意外，經台中地檢署連月偵辦，今（30）日全案偵結，檢方指出，新光三越未依法申請室內裝修許可，拆除瓦斯漏氣檢知器後，也未確實關閉瓦斯開關，導致瓦斯外洩遇熱源而引爆，新台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
中共環台軍演 賴清德喊話：不受錯假訊息誤導 軍民一心守護家園
共軍昨天無預警宣布發動環台軍演，總統賴清德今天表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。他重申，台灣不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 110
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12
「救命！我被綁架」後座妙齡女降窗求救…警方大陣仗救人真相卻讓人傻眼
高雄新興區街頭29日早上發生一起疑似擄人事件，一輛灰色自小客行經中山路與五福路口時，後座的女子突然降下車窗對外大喊「救命我被綁架」，路人見狀立即通報警方，但當大批警力循線攔下該車時，才知道原來20多歲女子剛從酒店下班，一時酒醉失控亂喊，造成一場虛驚。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
中共圍台軍演 今實彈射擊
共軍東部戰區29日7點30分宣布在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、台灣以東，進行「正義使命─2025」演習；同日更加碼公布，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊。共軍還首度指明，這是對外部干涉勢力的嚴重警告。賴清德總統表示，我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。參謀本部作戰計畫次長連志威中將說，已針對共軍威脅態樣律定交戰規則，反制權釋放到「作戰」單位層級（指揮部或陸軍各作戰區）。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 593
台灣人太暖！她停車費125元「靠1招秒歸零」 一堆人都用過
台灣人太溫暖！一名女網友透露，媽媽最近出門要繳停車費時，發現機台凹槽處竟放了滿滿的停車折抵單，讓他們的停車費瞬間歸零，瞬間感覺很暖心。不少人看了透露，自己也會留下停車折抵單，「我也撿過別人留下的，善的循環。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 37
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 18
台灣農會也有賣凡士林！ 她狂推「MIT標示、親民價」：冬季好幫手
這名網友在Threads發文表示，一般藥妝店、超市賣的凡士林，大多是中國製造，而她最近在台南善化農會超市買到「台灣製造」的凡士林，是屏東縣南州地區農會出品的「蓮霧花萃凡士林」，一瓶只要49元，讓她忍不住大讚「台灣有農會真的好讚！」貼文曝光後，鄉民們紛紛在底下留言，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2