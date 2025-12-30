新光三越台中中港店氣爆釀5死 店長等13人遭起訴

冬天的寒風颼颼，我們在家圍爐歡笑，準備迎接新年的喜悅，但在社會的角落裡，仍有一群角落孤老人默默期待著被看見、被陪伴。 在嘉義東石的小巷裡，一間狹小而凌亂的舊平房裡，65歲的阿蘭阿嬤靜靜地坐在房間裡，看著電視，房間幾乎成了她生活的全部。年輕時，靠剝蚵維生的她，雖沒受過正式教育，卻努力學會識字。幾年前，糖尿病讓她必須固定洗腎，身體漸漸虛弱，無法再工作，生活陷入困頓。長期關懷阿嬤的弘道老人福利基金會社工發現，隨著身體衰弱，她已無力整理家務，屋內堆滿雜物與廢品，狹窄的動線讓阿嬤的每一步都需要小心翼翼，隨時潛藏跌倒與用電安全的風險。家，本來應該是安心休息的港灣，卻成了讓阿嬤健康持續惡化的隱憂。

Yahoo奇摩新聞 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話