新光三越台中中港店氣爆釀5死 店長等13人遭起訴
新光三越台中中港店今年2月發生氣爆，造成5人死亡。台中地檢署指出，新光三越在施作改裝工程，未依法申請室內裝修許可，未提供施工中消防防護措施等，今天依過失致死、傷害等罪，起訴中港店許姓店長等13人。
台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆，造成5人死亡、35人受傷，市府勒令暫停營業，9月27日重新復業。
台中地檢署歷經連月偵辦，今天依照過失致死、過失傷害、職業安全衛生法等案件，起訴新光三越台中中港店許姓店長等13人。
