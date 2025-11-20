新光三越台北站前店週年慶11/27最強壓軸！滿5,000送5,000點、2折起下殺全年最低
新光三越台北站前店年度壓軸週年慶將於11/27（四）盛大開跑！身為全台最後一波週年慶檔期，加上普發萬元、氣溫驟降等利多助攻，今年買氣從預備期就一路上攻。根據新光三越統計，自11/14起的【驚喜萬more time】活動開跑五天，全台湧入超過200萬人次來客、帶動業績成長超過1成，A11更飆出三成驚人漲幅，展現市場強烈消費力。
而今年週年慶重頭戲「台北站前店」更是全台矚目焦點，預估整檔可達成 10.8億業績（年成長0.5%），來客預估成長3%。因為是「壓軸中的壓軸」，站前店將祭出全年最深折扣、最完整補貨，以及最驚人的下殺力度——服裝比市場再便宜一折（市場7折，站前直接6折起）、化妝品、家用、寢具低至1折多，一次把年度最低價通通集中在這檔。
全館滿仟送仟點 家電、美妝回饋一口氣拉到最滿
今年台北站前店週年慶，最有感的就是滿仟送仟點 skm points 回饋，全檔自11/27（四）至12/10（三），全館累計消費滿5,000元送5,000點 skm points，等於每5,000元就能拿回一筆未來可跨店折抵的「隱形現金」。同時，化妝品加碼單筆滿2,000元送2,000點，對想囤保養、補貨底妝與耶誕限定彩妝的美妝控來說，幾乎是非買不可的甜蜜檔期。大家電、小家電族群則可鎖定大家電／法雅客／[i]Store專區，單筆滿10,000元送5,000點 skm points，首七日使用 skm pay 結帳，更再升級為滿10,000元送10,000點 skm points，搭配原有滿仟送仟點活動與各品牌自家折扣，買冰箱、洗衣機、按摩椅或4K電視，不只現場直接省，還能累積下一檔採購的「預備金」。
點數放大100倍！30點換300元、天天開門禮＋免費兌機票家電
今年台北站前店把點數玩法升級成「超級點數盛典」，skm points 不再只是慢慢存，而是直接放大100倍用到爽。11/24（一）起，會員可在新光三越APP點數專區以30點兌換「電子購物金300元」，於全館指定業種單筆消費滿5,000元即可折抵，每人限兌1份，真正把小點數變成好用的大紅包。
天天開門禮則更適合早鳥搶牌族，活動期間每日早上10:00，只要於APP點數專區扣30點，再搭配當日單筆消費滿300元，就能把當日限定的「點數爆品」帶回家。從「情人蜂蜜 島嶼蜜集台灣蜂蜜350g」、農心安城湯麵超值包、斑比山丘雨傘、衣球淨超濃縮酵素洗衣球、激活能量沐浴露500ml、安蝶媞金萱玉露洗髮精600g、品盛堂機能茶，到THE WHOO后秘帖循環精華15ml、雪芙蘭面膜、森田藥粧防曬噴霧、FORA PROJ生物纖維面膜組、CLARINS氧氣亮白前導精華10ml等，幾乎囊括保養、清潔、食品與生活用品，一整檔都充滿「用30點換一袋好物」的成就感。
想把點數一次花在夢幻清單上的，也能鎖定高價值點數兌換品：像是扣200,000點即可兌換土耳其航空台灣－土耳其經濟艙來回機票，80,000點換蘭陽烏石港海景酒店一泊一食；家電迷則可用36,000點兌象印分離式STAN鐵板燒烤組、22,000點兌NICONICO 4L多功能美型壓力鍋、14,000點兌艾美特人體感知陶瓷電暖器，超市專區也有日清菜籽油組、P&G ariel洗衣球組等實用品，真正把點數變成實際看得見的生活升級。
普發萬元怎麼花最划算？冬被、外套、行李箱一次入手
掌握普發萬元與年末氣溫驟降的雙重需求，台北站前店以「暖心回饋」與「夢幻清單」兩路線佈局。保暖寢具部分，Kinloch Anderson石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被推出特價3,500元、原價24,800元，折數壓到約14折；京都西川羊毛石墨烯蓄熱冬被也祭出特價2,500元、原價10,000元，是今年冬天最值得列入「躺著也省」清單的明星品。
冬季服裝則從日常到通勤戰袍都有好選擇：MARGARET復古素面牛皮中跟襪鞋特價3,850元、原價6,580元，PUMA基本系列ESS No.1長厚連帽T恤與FILA棉質大學T皆推出特價買一送一，PIERRE CARDIN休閒羽絨外套特價4,900元、原價9,800元，金安德森保暖外套特價2,800元、原價9,800元。想為冬季衣櫃來一波質感升級，這檔可說是CP值高到很難拒絕。
旅行族則不能錯過陽光橘子C1前開式行李箱20＋24＋28吋三件組，推出特價6,990元、原價24,840元，以約28折價格一次打包全家旅行需要的尺寸。
貴賓卡友禮天天有驚喜 家電＋點數雙重寵愛卡友
今年壓軸檔最讓卡友期待的，莫過於「天天卡友禮」。只要持 skm pay 綁定指定銀行信用卡，於當日當店單卡刷卡消費達指定門檻，就能把高規格家電或大把 skm points 帶回家，把週年慶變成「邊買邊搬禮物回家的連續十幾天」。
11/27（四）開打首日，只要累計消費35,000元(含)以上，即可獲得「大同TATUNG 5L無段鴛鴦電火鍋」，累計消費達120,000元(含)以上，再升級帶走「虎牌6人份日本製微電腦炊飯鍋」，一口氣把冬季火鍋局和日常煮飯儀式感都準備好。11/28（五）則換上廚房控最愛的組合：累計消費60,000元(含)以上贈「SAMPO 天廚20L經典美型機械式微波爐」，累計120,000元(含)以上再加碼「伊萊克斯 極致美味500 5公升健康氣炸鍋」，對常常開小聚、愛做料理的家庭來說實用度爆表。
週末檔期同樣火力全開，11/29（六）累計消費50,000元(含)以上，就有「one-meter 6人份微電腦無塗層美型電子鍋」可以帶回家，11/30（日）則是累計消費50,000元(含)以上贈「國際牌2L多功能鍋」，替冬日料理再添一台高實用度小家電。
進入12月後，卡友禮開始搭配大量點數加碼：12/1（一）只要單筆刷卡滿50,000元(含)以上，就直接送「20000點 skm points」；12/2（二）累計消費60,000元(含)以上，贈「SAMPO微電腦萬用鍋」。12/3（三）至12/4（四）間，單筆消費滿3,000元(含)以上即贈「1000點 skm points」，其中12/3累計消費35,000元(含)以上可再拿「國際牌20L電烤箱」，12/4累計35,000元(含)以上則有「歌林 4公升微電腦定溫熱水瓶」，小家電幾乎可以從廚房補到客廳。
12/5（五）累計消費50,000元(含)以上，贈「歌林 11人份全不鏽鋼電鍋」，非常適合大家庭或年節團圓前先備戰；12/6（六）則變成點數大放送日，單筆消費3,000元(含)以上就送「1000 skm points」，累積消費50,000元(含)以上更一次加碼送出「20000 skm points」，買越多點數回饋越有感。
壓軸兩個週日、一的檔期也同樣精彩：12/7（日）至12/8（一）單筆刷3,000元(含)以上就有「1000點 skm points」進帳，12/7累計消費50,000元(含)以上可獲得「奇美 淨花心智能淨化清淨機-蜜糖粉」，12/8累計消費35,000元(含)以上則是「MOLIJIA 負離子恆溫高速吹風機」，從空氣品質到髮質狀態都一次顧好。最後兩天12/9（二）與12/10（三），單筆刷3,000元(含)以上皆贈「1000點 skm points」，12/9累積消費35,000元(含)以上送「10000 skm points」，壓軸日12/10累積消費50,000元(含)以上更直接送出「20000 skm points」，讓整檔天天都有亮點、天天都值得進場。
家電控必衝站前店！按摩椅、冰箱、清淨機＋節能補助一次到位
家電區今年同樣是火力全開。OSIM V手天王3直接給出特價99,999元、原價168,000元，等於現省超過6萬8,000元；JOHNSON Beyond Relax超越按摩椅A580則推出特價128,000元、原價178,000元，適合想把客廳升級為「私人SPA會館」的族群。
大型家電部分，集雅社引進的日立569L日本製六門電冰箱推出特價69,900元、原價93,400元，PANASONIC 600L六門變頻冰箱特價84,900元、原價99,900元，搭配節能補助與週年慶滿仟送仟點、卡友禮回饋，入手黃金級省電家電的時機可以說是剛剛好。
小家電與廚房控也有不少驚喜：PHILIPS寵物清淨機毛小奈LITE AC3360特價12,990元、原價31,990元，來思比新款掃地機器人再搭配贈送掛燙機；象印IH豪熱沸騰電子鍋10人份、PHILIPS重脈衝智慧萬用鍋，以及PANASONIC 80L蒸烘烤微波爐都祭出對折上下的甜價。鍋具控則可鎖定REUN窒化鐵鍋搭配OPENO好開瓶600cc組合，特價2,580元、原價5,279元，讓年末大掃除、圍爐、家宴一次備齊。
床寢區更推出五星床墊5%回饋金專案：席伊麗名家系列「永恆聖火」雙人床墊特價83,999元、原價130,000元，可再享回饋4,200元；TENDAY葉涓悠然量身紓壓標準雙人床搭配Discovery坐墊組則以特價89,888元、原價128,300元上陣，再回饋4,500元並加贈量身紓壓枕一對，對重視睡眠品質的族群來說，是趁週年慶換床的黃金檔期。
年末美妝殿堂大爆發！經典特惠組3折起、耶誕禮盒一次搜
身為年末最接近耶誕節的週年慶，台北站前店的美妝戰力可以說是「女生最好買的一檔」。全檔祭出30萬組經典特惠組3折起，以明星精華、乳霜與耶誕禮盒為核心，讓人一逛就輕易超出原本的預算。
LANCOME推出NO.1小黑瓶發燒組，價值12,583元，週年慶特價4,185元、約33折；ESTÉE LAUDER超級年輕無敵膠原組特價4,980元、價值9,960元，適合作為入手頂級精華的第一步。想一次升級保養儀式的，也可鎖定LA MER濃萃50ml組，特價19,170元、價值29,800元。
耶誕氣氛拉滿的則有L’OCCITANE普羅旺斯之家倒數月曆，推薦價3,880元、價值8,569元，讓倒數聖誕的每一天都有小驚喜。雅詩蘭黛歡慶時刻禮盒更是以特價3,200元、價值17,526元、約18折登場，是今年「一盒滿足彩妝保養控」的夢幻清單之一。香氛迷則可關注GUERLAIN花草水語晨霧玫瑰淡香精禮盒與Elizabeth Arden白茶野薑花舒體霜雙入組等，全部搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點 skm points回饋，買禮盒也同時把點數存滿。
Snoopy巨型禮物盒＋燈海打卡 還有毛寶貝公益計畫好暖心
除了買到手軟，台北站前店今年也把「逛街這件事」變得超好拍。廣場特別與經典人氣IP Snoopy合作打造《Snoopy的耶誕驚喜》，巨型禮物盒一秒把人帶進Snoopy的世界，周圍佈滿燈海裝置，人氣角色悄悄藏在光影之間，是今年北車商圈最不能錯過的打卡點之一。
現場也規劃《Snoopy·耶誕驚喜》集章活動，11/27（四）至12/14（日）期間，只要在館內掃描隱藏的QRcode集滿4處，並於活動期間全館單筆消費滿300元，就可至12樓贈品處兌換「Snoopy吊飾隨身鏡」乙份。同期還有入會禮活動，首次加入新光三越會員並於當日當店消費滿300元，即可兌換「圖騰收納袋」乙個，與卡友禮擇一兌換，對初次踏入新光三越會員宇宙的新朋友來說相當友善。
最溫暖的一塊，則是今年與新北市動保處及多家寵物品牌共同推動的「毛寶貝飽飽過耶誕」公益計畫。只要扣300點 skm points，新光三越就會代表您捐出1公斤飼料給新北市動保處，還可再獲得耶誕小禮包。12樓也設置與動保處合作的公益陳列牆，期望不只讓毛寶貝吃飽，更幫牠們找到真正的家。
12/3至12/10期間，廣場還將展出《廚師的迫降：客家廚房2》特展，以數位互動與闖關遊戲形式，邀請粉絲和頂流韓星利特、孝淵，以及人氣演員溫昇豪、陳庭妮等主持群的影像近距離互動，讓逛街不只是一場購物旅程，更是一趟集結美食、文化、娛樂與耶誕氛圍的完整年末慶典。
看更多 CTWANT 文章
李孝利夫妻60億首爾新家曝光太夢幻！狗狗躺滿客廳像在高級度假村！
孫藝真短髮露背太辣！第46屆青龍獎紅毯「最美TOP6」，潤娥頂級美貌搭紅色禮服根本是「人間玫瑰」
5款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
其他人也在看
今彩539頭獎開2注！2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透槓龜
台彩今（18）日開出今彩539獎號14、24、31、36、37，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別從台南市南區鹽埕里新興路447號1樓「興旺彩券行」與新北市八里區中山路2段177號「八台視新聞網 ・ 1 天前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。Yahoo好好買 ・ 7 小時前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財星高照 有望一夜致富
威力彩今（20）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫，甚至可能一夜致富。中天新聞網 ・ 3 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
今彩539頭獎送出2注！ 獎落這2縣市
台彩今（19）日開出今彩539獎號03、11、20、28、31，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別台中市西區中美街397號1樓「冠軍彩券行」、基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」。中台視新聞網 ・ 19 小時前
3連號出現！大樂透今晚頭獎1億 台彩最新獎號看這邊
台彩大樂透今（18）晚開出第1140106期獎號，頭獎保證1億元，由小到大依序為08、09、10、23、24、43；特別號為45。其他獎項獎號如下：今彩539：14、24、31、36、37。39樂合彩台視新聞網 ・ 1 天前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 22 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 3 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 7 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 6 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 6 小時前
「首購貸款真沒問題？！」銀行「高利率、高開辦」勸退屢見不鮮 買房申貸血淚現況曝光...｜房市觀點
三年前買了預售屋的朋友，最近終於要準備交屋了，興高彩烈開始為房貸做準備的他，問了幾間銀行之後碰了一鼻子灰，他很困惑：「不是說首購族貸款沒問題嗎？怎麼成數這麼少、利率這麼高？」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 7 小時前