新光三越台北站前店週年慶11/27最強壓軸！滿5,000送5,000點、2折起下殺全年最低

新光三越台北站前店年度壓軸週年慶將於11/27（四）盛大開跑！身為全台最後一波週年慶檔期，加上普發萬元、氣溫驟降等利多助攻，今年買氣從預備期就一路上攻。根據新光三越統計，自11/14起的【驚喜萬more time】活動開跑五天，全台湧入超過200萬人次來客、帶動業績成長超過1成，A11更飆出三成驚人漲幅，展現市場強烈消費力。

而今年週年慶重頭戲「台北站前店」更是全台矚目焦點，預估整檔可達成 10.8億業績（年成長0.5%），來客預估成長3%。因為是「壓軸中的壓軸」，站前店將祭出全年最深折扣、最完整補貨，以及最驚人的下殺力度——服裝比市場再便宜一折（市場7折，站前直接6折起）、化妝品、家用、寢具低至1折多，一次把年度最低價通通集中在這檔。

全館滿仟送仟點 家電、美妝回饋一口氣拉到最滿

今年台北站前店週年慶，最有感的就是滿仟送仟點 skm points 回饋，全檔自11/27（四）至12/10（三），全館累計消費滿5,000元送5,000點 skm points，等於每5,000元就能拿回一筆未來可跨店折抵的「隱形現金」。同時，化妝品加碼單筆滿2,000元送2,000點，對想囤保養、補貨底妝與耶誕限定彩妝的美妝控來說，幾乎是非買不可的甜蜜檔期。大家電、小家電族群則可鎖定大家電／法雅客／[i]Store專區，單筆滿10,000元送5,000點 skm points，首七日使用 skm pay 結帳，更再升級為滿10,000元送10,000點 skm points，搭配原有滿仟送仟點活動與各品牌自家折扣，買冰箱、洗衣機、按摩椅或4K電視，不只現場直接省，還能累積下一檔採購的「預備金」。

點數放大100倍！30點換300元、天天開門禮＋免費兌機票家電

今年台北站前店把點數玩法升級成「超級點數盛典」，skm points 不再只是慢慢存，而是直接放大100倍用到爽。11/24（一）起，會員可在新光三越APP點數專區以30點兌換「電子購物金300元」，於全館指定業種單筆消費滿5,000元即可折抵，每人限兌1份，真正把小點數變成好用的大紅包。

天天開門禮則更適合早鳥搶牌族，活動期間每日早上10:00，只要於APP點數專區扣30點，再搭配當日單筆消費滿300元，就能把當日限定的「點數爆品」帶回家。從「情人蜂蜜 島嶼蜜集台灣蜂蜜350g」、農心安城湯麵超值包、斑比山丘雨傘、衣球淨超濃縮酵素洗衣球、激活能量沐浴露500ml、安蝶媞金萱玉露洗髮精600g、品盛堂機能茶，到THE WHOO后秘帖循環精華15ml、雪芙蘭面膜、森田藥粧防曬噴霧、FORA PROJ生物纖維面膜組、CLARINS氧氣亮白前導精華10ml等，幾乎囊括保養、清潔、食品與生活用品，一整檔都充滿「用30點換一袋好物」的成就感。

想把點數一次花在夢幻清單上的，也能鎖定高價值點數兌換品：像是扣200,000點即可兌換土耳其航空台灣－土耳其經濟艙來回機票，80,000點換蘭陽烏石港海景酒店一泊一食；家電迷則可用36,000點兌象印分離式STAN鐵板燒烤組、22,000點兌NICONICO 4L多功能美型壓力鍋、14,000點兌艾美特人體感知陶瓷電暖器，超市專區也有日清菜籽油組、P&G ariel洗衣球組等實用品，真正把點數變成實際看得見的生活升級。

普發萬元怎麼花最划算？冬被、外套、行李箱一次入手

掌握普發萬元與年末氣溫驟降的雙重需求，台北站前店以「暖心回饋」與「夢幻清單」兩路線佈局。保暖寢具部分，Kinloch Anderson石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被推出特價3,500元、原價24,800元，折數壓到約14折；京都西川羊毛石墨烯蓄熱冬被也祭出特價2,500元、原價10,000元，是今年冬天最值得列入「躺著也省」清單的明星品。

冬季服裝則從日常到通勤戰袍都有好選擇：MARGARET復古素面牛皮中跟襪鞋特價3,850元、原價6,580元，PUMA基本系列ESS No.1長厚連帽T恤與FILA棉質大學T皆推出特價買一送一，PIERRE CARDIN休閒羽絨外套特價4,900元、原價9,800元，金安德森保暖外套特價2,800元、原價9,800元。想為冬季衣櫃來一波質感升級，這檔可說是CP值高到很難拒絕。

旅行族則不能錯過陽光橘子C1前開式行李箱20＋24＋28吋三件組，推出特價6,990元、原價24,840元，以約28折價格一次打包全家旅行需要的尺寸。

貴賓卡友禮天天有驚喜 家電＋點數雙重寵愛卡友

今年壓軸檔最讓卡友期待的，莫過於「天天卡友禮」。只要持 skm pay 綁定指定銀行信用卡，於當日當店單卡刷卡消費達指定門檻，就能把高規格家電或大把 skm points 帶回家，把週年慶變成「邊買邊搬禮物回家的連續十幾天」。

11/27（四）開打首日，只要累計消費35,000元(含)以上，即可獲得「大同TATUNG 5L無段鴛鴦電火鍋」，累計消費達120,000元(含)以上，再升級帶走「虎牌6人份日本製微電腦炊飯鍋」，一口氣把冬季火鍋局和日常煮飯儀式感都準備好。11/28（五）則換上廚房控最愛的組合：累計消費60,000元(含)以上贈「SAMPO 天廚20L經典美型機械式微波爐」，累計120,000元(含)以上再加碼「伊萊克斯 極致美味500 5公升健康氣炸鍋」，對常常開小聚、愛做料理的家庭來說實用度爆表。

週末檔期同樣火力全開，11/29（六）累計消費50,000元(含)以上，就有「one-meter 6人份微電腦無塗層美型電子鍋」可以帶回家，11/30（日）則是累計消費50,000元(含)以上贈「國際牌2L多功能鍋」，替冬日料理再添一台高實用度小家電。

進入12月後，卡友禮開始搭配大量點數加碼：12/1（一）只要單筆刷卡滿50,000元(含)以上，就直接送「20000點 skm points」；12/2（二）累計消費60,000元(含)以上，贈「SAMPO微電腦萬用鍋」。12/3（三）至12/4（四）間，單筆消費滿3,000元(含)以上即贈「1000點 skm points」，其中12/3累計消費35,000元(含)以上可再拿「國際牌20L電烤箱」，12/4累計35,000元(含)以上則有「歌林 4公升微電腦定溫熱水瓶」，小家電幾乎可以從廚房補到客廳。

12/5（五）累計消費50,000元(含)以上，贈「歌林 11人份全不鏽鋼電鍋」，非常適合大家庭或年節團圓前先備戰；12/6（六）則變成點數大放送日，單筆消費3,000元(含)以上就送「1000 skm points」，累積消費50,000元(含)以上更一次加碼送出「20000 skm points」，買越多點數回饋越有感。

壓軸兩個週日、一的檔期也同樣精彩：12/7（日）至12/8（一）單筆刷3,000元(含)以上就有「1000點 skm points」進帳，12/7累計消費50,000元(含)以上可獲得「奇美 淨花心智能淨化清淨機-蜜糖粉」，12/8累計消費35,000元(含)以上則是「MOLIJIA 負離子恆溫高速吹風機」，從空氣品質到髮質狀態都一次顧好。最後兩天12/9（二）與12/10（三），單筆刷3,000元(含)以上皆贈「1000點 skm points」，12/9累積消費35,000元(含)以上送「10000 skm points」，壓軸日12/10累積消費50,000元(含)以上更直接送出「20000 skm points」，讓整檔天天都有亮點、天天都值得進場。

家電控必衝站前店！按摩椅、冰箱、清淨機＋節能補助一次到位

家電區今年同樣是火力全開。OSIM V手天王3直接給出特價99,999元、原價168,000元，等於現省超過6萬8,000元；JOHNSON Beyond Relax超越按摩椅A580則推出特價128,000元、原價178,000元，適合想把客廳升級為「私人SPA會館」的族群。

大型家電部分，集雅社引進的日立569L日本製六門電冰箱推出特價69,900元、原價93,400元，PANASONIC 600L六門變頻冰箱特價84,900元、原價99,900元，搭配節能補助與週年慶滿仟送仟點、卡友禮回饋，入手黃金級省電家電的時機可以說是剛剛好。

小家電與廚房控也有不少驚喜：PHILIPS寵物清淨機毛小奈LITE AC3360特價12,990元、原價31,990元，來思比新款掃地機器人再搭配贈送掛燙機；象印IH豪熱沸騰電子鍋10人份、PHILIPS重脈衝智慧萬用鍋，以及PANASONIC 80L蒸烘烤微波爐都祭出對折上下的甜價。鍋具控則可鎖定REUN窒化鐵鍋搭配OPENO好開瓶600cc組合，特價2,580元、原價5,279元，讓年末大掃除、圍爐、家宴一次備齊。

床寢區更推出五星床墊5%回饋金專案：席伊麗名家系列「永恆聖火」雙人床墊特價83,999元、原價130,000元，可再享回饋4,200元；TENDAY葉涓悠然量身紓壓標準雙人床搭配Discovery坐墊組則以特價89,888元、原價128,300元上陣，再回饋4,500元並加贈量身紓壓枕一對，對重視睡眠品質的族群來說，是趁週年慶換床的黃金檔期。

年末美妝殿堂大爆發！經典特惠組3折起、耶誕禮盒一次搜

身為年末最接近耶誕節的週年慶，台北站前店的美妝戰力可以說是「女生最好買的一檔」。全檔祭出30萬組經典特惠組3折起，以明星精華、乳霜與耶誕禮盒為核心，讓人一逛就輕易超出原本的預算。

LANCOME推出NO.1小黑瓶發燒組，價值12,583元，週年慶特價4,185元、約33折；ESTÉE LAUDER超級年輕無敵膠原組特價4,980元、價值9,960元，適合作為入手頂級精華的第一步。想一次升級保養儀式的，也可鎖定LA MER濃萃50ml組，特價19,170元、價值29,800元。

耶誕氣氛拉滿的則有L’OCCITANE普羅旺斯之家倒數月曆，推薦價3,880元、價值8,569元，讓倒數聖誕的每一天都有小驚喜。雅詩蘭黛歡慶時刻禮盒更是以特價3,200元、價值17,526元、約18折登場，是今年「一盒滿足彩妝保養控」的夢幻清單之一。香氛迷則可關注GUERLAIN花草水語晨霧玫瑰淡香精禮盒與Elizabeth Arden白茶野薑花舒體霜雙入組等，全部搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點 skm points回饋，買禮盒也同時把點數存滿。

Snoopy巨型禮物盒＋燈海打卡 還有毛寶貝公益計畫好暖心

除了買到手軟，台北站前店今年也把「逛街這件事」變得超好拍。廣場特別與經典人氣IP Snoopy合作打造《Snoopy的耶誕驚喜》，巨型禮物盒一秒把人帶進Snoopy的世界，周圍佈滿燈海裝置，人氣角色悄悄藏在光影之間，是今年北車商圈最不能錯過的打卡點之一。

現場也規劃《Snoopy·耶誕驚喜》集章活動，11/27（四）至12/14（日）期間，只要在館內掃描隱藏的QRcode集滿4處，並於活動期間全館單筆消費滿300元，就可至12樓贈品處兌換「Snoopy吊飾隨身鏡」乙份。同期還有入會禮活動，首次加入新光三越會員並於當日當店消費滿300元，即可兌換「圖騰收納袋」乙個，與卡友禮擇一兌換，對初次踏入新光三越會員宇宙的新朋友來說相當友善。

最溫暖的一塊，則是今年與新北市動保處及多家寵物品牌共同推動的「毛寶貝飽飽過耶誕」公益計畫。只要扣300點 skm points，新光三越就會代表您捐出1公斤飼料給新北市動保處，還可再獲得耶誕小禮包。12樓也設置與動保處合作的公益陳列牆，期望不只讓毛寶貝吃飽，更幫牠們找到真正的家。

12/3至12/10期間，廣場還將展出《廚師的迫降：客家廚房2》特展，以數位互動與闖關遊戲形式，邀請粉絲和頂流韓星利特、孝淵，以及人氣演員溫昇豪、陳庭妮等主持群的影像近距離互動，讓逛街不只是一場購物旅程，更是一趟集結美食、文化、娛樂與耶誕氛圍的完整年末慶典。

