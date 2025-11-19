新光三越台南小北門《耶誕暖心列車》星耀登場！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】民眾熱衷的耶誕佳節將至！新光三越台南小北門今年甫開幕，隨即打造台南北區第一棵耶誕地標《耶誕暖心列車》即日起驚艷登場！燦耀絢爛的12米高耶誕樹，裝載台南最大耶誕列車地景，吸引不少民眾駐足拍照，更於社群上熱度發酵。
台南小北門迎來第一年耶誕佳節，打造台南北區首棵耶誕樹裝置《耶誕暖心列車》陪伴市民迎接暖心時刻！6大亮點閃耀直擊：
【亮點1.台南最大耶誕列車地景】以12米高耶誕樹結合實體列車裝置，打造台南規模最大、最具特色的耶誕暖心列車主題布置，成為南台灣最耀眼的節慶地標。
【亮點2.綠白金精緻時髦的耶誕光暈】以清新綠、溫潤白、低調金三色為主調，展現小北門獨有的新潮格調與現代節慶氛圍。
【亮點3.耶誕光之海】南國冬夜限定的燈海廊道，在這裡，遇見只屬於小北門與小北鼻的光之約。
【亮點4.小北門限定屋簷雪光】獨家設計的屋簷雪花燈，為台南冬夜灑下最飄逸的光影，一片雪花，只為這座城市輕輕飄落。
【亮點5.沉浸式雪景燈光】全館周邊閃爍著雪花與星芒裝置，光影交錯間，彷彿置身北國雪夜，為節慶時光增添一份浪漫與夢幻。
【亮點6.耶誕暖心小火車】完美搭建耶誕雪國小火車，體驗專屬於佳節的歡樂，即日起新申辦新光三越會員或APP線上扣100點即可免費搭乘。
《耶誕暖心列車》將陪伴大家到明(115)年1月4日，並首創天天浪漫飄雪燈光秀，即日起每日17:00-21:00降下浪漫飄雪(每30分鐘一次)、17:00-22:00佐絢麗燈光秀(每30分鐘一次)，邀請市民朋友一定要來好好感受一下置身異國的唯美場景！
其他人也在看
高爾夫》2025歡樂友緣女子公開賽第一回合 安禾佑優異長桿演出獨領首位
2025歡樂友緣女子公開賽今日11月19日週三在新竹關西立益高爾夫球場進行第一回合賽程，本屆總獎金為500萬元，獲勝選手將可獲得90萬元冠軍獎金。安禾佑在本輪進帳6鳥僅2柏忌，繳出全場最佳的68桿暫列第一名。今年6月曾在立益球場拿下第三名佳績的黃郁心成功延續好手感，結束後與目前台巡獎金后帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）以69桿成績並列第二名。洪玉霖、張靖翎、洪若華、張亞琦與黃靖則分別打出71桿並列第四名，5位女將尚以3桿差距緊追在後。兩週前以2桿些微差距，距離通過JLPGA最後一關資格考僅一步之遙的安禾佑，挾帶著更穩定的擊球手感於本週首回合力壓群雌，開球木桿與推桿的發揮造就絕佳上球道率（92%）和推桿數（僅25推）幫助她於本賽事拔得頭籌：「今天前九洞都能成功救平標準桿是領先關鍵，到了後九洞第一洞切球運氣差了一點跳到果嶺後方，回切以後也未能順利救Par吞了第一記柏忌；第八洞的柏忌，主要是這一洞真的不好在果嶺停球，但這些損失都在自己可接受的範圍內。今天立益球場的果嶺的確是不好處理，不過有不少球洞的進攻果嶺球能夠停在洞口邊，再加上同組選手的推桿路線給了我很棒的參考價值，相對也讓麗台運動報 ・ 31 分鐘前
雪中送炭！中國突禁日水產 賴瑞隆籲高雄人「用行動支持」
即時中心／廖予瑄報導高雄人深深記得日本的友情！民進黨立委賴瑞隆今（19）日在臉書上指出，過去台灣的漁、農業遭受來自中國的禁銷時，日本總是不吝幫助、大力進口，「這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心」。如今，日本的水產卻突然遭中國禁止進口，賴強調，高雄人為感謝過去的恩情，會用行動支持日方，並邀請大家共同加入消費日本水產，「持續加深台日友好。」民視 ・ 35 分鐘前
冬季救星來了！專家推好市多9大保暖衣物 荷包也不凍輕鬆入手
天氣逐漸轉涼，今（19）日持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部地區可能更低，高屏及花東氣溫則僅18至20度，各地普遍感受涼冷。對此，好市多（Costco）提供許多價格實惠的保暖外套與配件，包括兒童厚外套、加絨長褲等禦寒必備品，甚至價格多在25美元（約新台幣780元）或以下。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
青龍獎／安普賢抱走男新人「謝潤娥讓我發光」 金度延得女新人當場噴淚
第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，以《梨泰院Class》等韓劇聞名的安普賢，今以《凌晨兩點的惡魔》抱走最佳男新人；限定女團I.O.I出身的金度延，則以《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》搶下最佳女新人，她聽到名字被唱名時，不禁激動落淚！鏡報 ・ 2 小時前
TWICE高雄世運開唱！「7地標亮燈」應援活動一次看
韓國女團TWICE出道滿十週年，周六、周日（22日、23日）連兩天登上高雄世運主場館開唱，這也是TWICE成軍以來首次在台開唱，讓大票台灣ONCE相當興奮，為此Yahoo新聞也整理一系列應援活動，讓大家能一起感受演唱會氛圍！Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 13 小時前
青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」
第46屆青龍電影獎將於明（19）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，本屆最大焦點莫過於玄彬與孫藝珍，這將是兩人婚後首次共同出席公開頒獎典禮，還分別要對上李秉憲與宋慧喬。再加上玄彬與李秉憲都曾是宋慧喬的前男友，四人錯綜的過往關係線一曝光，網友紛紛驚呼：「今年青龍獎根本比韓劇還精彩！」中時新聞網 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 12 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 8 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 15 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前