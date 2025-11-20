新光三越台南小北門12米高耶誕樹 迎接耶誕佳節一同閃耀府城





新光三越台南小北門今年甫開幕，隨即打造台南北區第一棵耶誕地標《耶誕暖心列車》即日起驚艷登場！燦耀絢爛的12米高耶誕樹，裝載台南最大耶誕列車地景，吸引不少民眾駐足拍照，更於社群上熱度發酵。

為正式迎接耶誕佳節來臨，11/19邀請台南北區區長、台南小北門店長、社會局社會工作及家庭福利科長、新光國小校長、台南北區成德里里長攜手點燈，一同溫暖閃耀府城！

台南小北門迎來第一年耶誕佳節，打造台南北區首棵耶誕樹裝置《耶誕暖心列車》陪伴市民迎接暖心時刻！6大亮點閃耀直擊：

【亮點1.台南最大耶誕列車地景】以12米高耶誕樹結合實體列車裝置，打造台南規模最大、最具特色的耶誕暖心列車主題布置，成為南台灣最耀眼的節慶地標。

【亮點2.綠白金精緻時髦的耶誕光暈】以清新綠、溫潤白、低調金三色為主調，展現小北門獨有的新潮格調與現代節慶氛圍。

【亮點3.耶誕光之海】南國冬夜限定的燈海廊道，在這裡，遇見只屬於小北門與小北鼻的光之約。

【亮點4.小北門限定屋簷雪光】獨家設計的屋簷雪花燈，為台南冬夜灑下最飄逸的光影，一片雪花，只為這座城市輕輕飄落。

【亮點5.沉浸式雪景燈光】全館周邊閃爍著雪花與星芒裝置，光影交錯間，彷彿置身北國雪夜，為節慶時光增添一份浪漫與夢幻。

【亮點6.耶誕暖心小火車】完美搭建耶誕雪國小火車，體驗專屬於佳節的歡樂，即日起新申辦新光三越會員或APP線上扣100點即可免費搭乘。

新光三越台南小北門店首年與市民朋友們歡渡耶誕佳節，同時一同響應耶誕公益活動，本次首度與台南市府社會局社會工作及家庭福利科攜手合作「心願認領活動」，自11/21(五)至12/19(五)民眾們可至1F服務台耶誕希望之樹，挑選心願小卡，在暖心時刻孩童送上最有溫度的心願禮物！邀請大家一同來響應。

