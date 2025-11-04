新光三越台南新天地 2025週年慶11/6登場

圖標：台南新天地週年慶強勢登場。 (圖片來源/記者林薇安攝) 新光三越台南新天地今(4)日舉辦周年慶記者會，宣布「2025週年慶」將於11月6日正式啟動，推出全館最大規模回饋優惠。今年以「買越多、回饋越高」為主軸，祭出全館累計消費滿5,000元贈5,000點 skm points、化妝品單筆滿2,000元送2,000點，以及首七日指定業種使用 skm pay 單筆滿1萬元再加碼送10,000點的超有感回饋，搭配多家銀行聯名卡加碼贈點，無論採購秋冬換季、年末禮物、家電汰換或生活補貨，皆能用最高效的方式累積點數折抵消費，成為今年消費者省荷包時機。 台南新天地也集結南部最齊備的美妝品牌陣容，包括LANCÔME、ESTÉE LAUDER、LA MER、HR等熱銷品牌皆推出年度限定明星組合與節慶禮盒，提前引爆送禮與自用需求；同時鎖定年輕族群與韓流時尚愛好者，館內以韓系潮流穿搭為視覺焦點，從BLACKPINK、NewJeans、IU等帶動的韓風美學延伸，PUMA、adidas、New Balance、FILA等品牌推出最新型號與配色，適合想直接「整套帶走」的時尚愛好者。

圖說：新光台南新天地週年慶期間推出家電、居家與實用品限定優惠組合，成為年底採購最佳時機。(圖片來源/記者林薇安攝) 家電方面，週年慶同步推出包括智慧滾筒洗衣機、大容量多門冰箱、氣炸鍋、料理家電與義式咖啡機等多項升級居家生活重點家電，不僅搭配獨家優惠組，再加碼指定日贈點、加價購或限量快閃價，讓民眾以最划算價格完成年底居家更新。最受親子與收藏迷關注的IP快閃更是今年亮點，包含COMIXYZ日本漫畫周邊店首次登台、SNOOPY 75週年限定櫃位、療癒系FUFUSOUL香氛熊、以及小熊維尼授權生活風格店等，都將於檔期限定登場，預計將掀起拍照、收藏與伴手禮熱潮。同時，社群討論度爆高的五大甜點快閃品牌也將輪番登場，包含人氣焦香奶香派、生乳甜甜圈、手工可頌以及限量厚乳貝果，為購物行程再添療癒亮點。

圖說：人氣美妝品牌推出限定明星組與節慶禮盒，吸引民眾試色與搶購。(圖片來源/記者林薇安攝) 新光三越台南新天地表示，本次週年慶結合「點數回饋最有感」、「年度最齊美妝」、「韓流潮搭一次買齊」、「居家家電全面升級」與「超人氣IP與甜點快閃接力」五大消費亮點，從家庭採購、潮流時尚、節慶備禮、居家升級到社群分享皆可一次完成，期望帶給台南市民與南台灣區域消費者最完整且具吸引力的年度購物體驗。

