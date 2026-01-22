新光三越啟動4大升級 挑戰2026業績破千億

原本全年業績即將突破千億元的新光三越，因一場氣爆意外打亂布局，去(2025)年全台營業額下降至830億元，不過隨著台中中港店重啟營運，整體營運規畫「回歸日常」。新光三越副董事長吳昕陽表示，今(2026)年以「穩健致遠」為主要方向，並聚焦在「4個升級」，調整腳步挑戰全年營收達「千億元大關」。

新光三越今(22)日公布去年全年營運成績，由於去年初發生意外的台中中港店，在停業226天後重新開業，但整體業績仍大受影響，從2024年的956億元滑落至830億元。公司調整步伐後營運「回歸日常」，不僅第16家分店「台南小北門」順利開幕，不到半年時間業績就衝破10億元，來客數突破250萬人，同時信義新天地A9館成立「SKM Men’s」賣場，帶動單館來客數成長5成。加上全新會員等級「金卡」登場，吸引逾1萬1,000人加入行列，貢獻業績占比近2成。

吳昕陽指出，今年營運方向為「穩健致遠」，致力於4大升級：「通路體驗升級」全台分店將啟動15項改裝，並增設金卡專屬貴賓廳。「數位體驗升級」導入AI技術強化與消費者連結，首發已運用全AI生成網站輔助小農推廣在地好物。「生態圈升級」以SKM Points、SKM Pay、SKM Media串連消費者，近期內會員總數將超越450萬人。「永續升級」取得資安、勞安、食安等認證。

吳昕陽強調，雖然碰上台中店的意外，導致業績負成長13%，但復業後的績效已回到過去水準，「SKM Men’s」成功模式將複製到其他分店，預期今年整體業績能回到正軌。儘管暫無新的拓店計畫，但有台南小北門店的挹注，銷售成績有望在今年衝破1,000億元的史上新高。

國內其各大百貨全力搶攻春節商機，台中廣三SOGO公布馬年福袋銷售方案，「奔馬迎新福滿袋」於2月7日上午10點半開賣，限量僅300份，每份售價1,680元，內容物保證價值超過6,800元，還能抽市價15萬9,800元的鑽石戒指。台北京站時尚廣場1月24日啟動「新年發財金」活動，會員在指定櫃位單筆消費滿3,000元，扣30點即可折抵300元，2月4日前還能額外獲得100點，讓點數成為「發財金」。

