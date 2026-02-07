新光三越左營店即日起-3/1《超人力霸王》卡牌遊戲限定快閃店 結合市府「高雄冬日遊樂園」搶攻寒假親子商機

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接2026年節假期，新光三越高雄左營店即日起至3月1日於本館10F推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店，打造全家大小都能盡興的過年新去處，讓民眾在熱鬧年節中一次滿足拍照打卡、購物娛樂與親子互動需求。

新光三越高雄左營店也積極響應城市大型活動熱潮，特別將「超人力霸王」主題延伸至百貨場域，打造沉浸式IP體驗空間。本次快閃店規劃多款經典角色展示與免費拍照打卡區，無論是陪伴大小朋友成長的經典英雄，或是最新系列角色造型，都吸引粉絲駐足合影留念。現場更販售多款限定周邊與正版商品，讓粉絲把喜愛的英雄一次帶回家，成為年節期間最具話題的親子必訪熱點。

行銷副理蔡坤昇表示，希望透過與「高雄冬日遊樂園」的跨域串聯，打造「高雄首站親子玩樂場域」，讓顧客(會員)白天逛百貨、晚上賞燈會，一日享受豐富多元的年節行程，創造城市觀光與百貨商機雙贏。活動期間推出多項會員限定好禮：首次申辦新光三越APP會員並綁定高雄左營店，即贈超人力霸王限定頭套乙份；當日持貴賓卡全館消費累計滿額即贈超人力霸王精美一卡通乙份；即日起-3/1快閃店期間持新光三越會員至10F展區消費滿額即贈獨家限量超人力霸王資料夾乙份，讓大小粉絲在逛展同時也能把專屬紀念帶回家。

無論是資深粉絲，還是初次接觸《超人力霸王》的大小朋友，都能在高雄找到屬於自己的英雄時刻。過年期間想找個不一樣的走春景點，不妨到新光三越高雄左營店走走逛逛，感受超人魅力與港都節慶交織的精彩氛圍，為新春假期留下滿滿歡樂回憶！（圖／記者王雯玲翻攝）