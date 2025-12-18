新光三越左營店跨年慶 12/19-2026/1/4壓軸登場
【記者 王雯玲／高雄 報導】2025年即將進入尾聲，新光三越高雄左營店要和大家用最熱血的心情，迎接嶄新的2026年！今年左營店跨年慶推出「跨年連假必BUY攻略」，2025年度夢幻尾牙禮品、秋冬趨勢單品推薦結合冬換季流行服飾5折起，推薦冬日出遊時尚單品、節慶派對選物，提供顧客多樣購買選擇外，為感謝會員一年的支持與陪伴，推出壓軸超強回饋，年末最強幸福獻禮，就是要讓貴賓卡友們享有超有感回饋。讓顧客在倒數迎新的時刻，一站體驗購物、聚餐與親子派對活動，成為全年最閃耀、最具儀式感的壓軸盛典！
百貨最強的skm points點數生態圈就是要讓會員「買得多、賺得多」，新光三越APP點數專區更規劃千項夯品，將購物樂趣與點數回饋完美結合，吃喝玩樂通通「點」得到！讓點數價值瞬間倍增！
新光三越高雄左營店推出今年跨年絕對不容錯過的最強特別企劃！送禮首推「無印良品限定店」，惜物品7折起、秋冬保養、保暖服飾、旅行收納、耶誕贈禮與暖冬食品一次入手！跨年連假家庭出遊首選，第一站為大小朋友都喜愛的「豆子劇團 說故事劇場」，互動式戲劇說故事，邀請大小朋友一起走入奇幻世界；第二站「Return 10′ KPOP二三代隨機舞蹈」，2010-2019經典KPOP二三代舞蹈，等你來挑戰！；壓軸大明星「碰碰狐鯊魚寶寶見面會」，邀請碰碰狐和鯊魚寶寶，一起唱跳慶新年。（圖／記者王雯玲翻攝）
