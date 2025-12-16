新光三越年節禮品到位 京站買千送百卡友京喜

歲末迎春，各大百貨力推過年、聖誕跨年禮品。新光三越一口氣開賣258款來自台灣和世界各地的年節好禮；京站時尚廣場強打買滿4,800元送500元好康，Q卡友還可以領百元商品贈券；微風集團攜手法國頂級麵包名店Maison Kayser，端出聖誕節必吃商品。

嶄新的丙午馬年即將到來，新光三越春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣和世界各地的春節禮品。同時集結5大米其林星級餐廳和多家傳統市場老字號名店，從陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春年菜，到米其林星級單品-台北美福飯店米香餐廳的紅麴滷蹄膀、台北喜來登請客樓的御品佛跳牆等，替消費者一次備齊圍爐年菜。

針對想親手下廚的民眾，新光三越提供多款頂級食材，像是解凍即可食用的極上饗宴帝王蟹盛典、汆燙後冰鎮即可享用的野生特級巨軟絲、日本A5白老和牛肋眼牛排、RÒU by T-HAM西式生火腿等，在家圍爐就像在頂級餐廳一樣享受。

伴手禮方面首度引進三清洞Samchungdong、母父堂、Busan BADA SAND、Paris Baguette巴黎貝甜4大韓系超人氣品牌；日系伴手禮陣容更擴大規模，網羅桂新堂、たねや、C3 TIRAMISÙ等3大日本初登台品牌，讓消費者在台灣即可零時差的品嚐正宗日韓美味。即日起可於全台新光三越各分店、新光三越APP等4大通路預購。

京站時尚廣場策畫聖誕和跨年主題活動，即日起至12月28日「聖誕有京喜」率先登場，Q卡友在全館當日累積消費滿4,800元，即可獲得500元商品贈券，於京站APP線上即換即用。還有「聖誕YA滿千抵百」限定優惠，即日起至12月25日Q卡友於APP線上領取100元商品贈券，單筆購滿1,000元就能折抵；憑消費滿1,499元發票，還能兌換可愛又實用的限量聖誕擦手巾。

微風集團聯手來自法國的頂級麵包名店Maison Kayser，開賣「聖誕冠軍花環可露夫」，以曾獲得法國評鑑第1名的冠軍可頌為基礎，將可頌麵糰細緻編織成皇冠花環造型，再灑上雪白糖粉，點綴紅莓果與翠綠開心果，宛如耶誕皇冠花環的夢幻外型擄獲眾人視線。義大利節慶代表「潘那朵尼Panettone」、來自德國、象徵冬日雪景的「史多倫Stollen」，也帶來療癒系點心。

即日起至明(2026)年1月4日，購買任一聖誕限定商品，即能以100元加購Maison Kayser托特包；於微風廣場門市和指定窗貼合影並上傳指定貼文，可享Breeze Reward會員點數6倍送。

