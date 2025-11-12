新光三越放大普發萬元 遠百加碼贈快樂購點數

普發1萬元陸續入帳，百貨業者瘋搶商機。新光三越臨時宣布，自11月14日起推出加碼回饋活動，只要在任一家新光三越百貨刷指定信用卡累計滿1萬元，就能額外獲得1萬點skm points，購物滿3,000元還能參加100萬點抽獎。遠百同步祭出加碼活動，金級會員消費滿萬元就送1,000點HAPPY GO點數，還能疊加週年慶福利。HOLA則送出1萬元折扣券紅包，只要註冊會員就能領取。

根據新光三越透過APP進行的調查，超過一半民眾在領到普發1萬元現金後，就想立刻出門「花錢」，其中高達7成會員想買一些平常捨不得入手的高價商品「犒賞自己」，也有部分消費者選擇「購買生活必需品」，最想消費的業種分別為「餐飲」、「服飾鞋包」與「化妝品」。

廣告 廣告

為滿足消費者需求，新光三越推出臨時加碼活動，11月14日至23日持國泰世華、中國信託、台北富邦、台新銀、新光銀、聯邦銀、兆豐銀、第一銀行、華南、彰銀等10大指定銀行信用卡，於店內單日單卡累積結帳滿1萬元，就能獲得1萬點skm points。活動期間單筆刷滿3,000元、6,000元，就能參加AirPods Pro或點睛品萌馬駕到足金項鍊抽獎，單筆刷滿1萬元再抽100點skm points，價值約新台幣10萬元。

遠東百貨主打「有感大絕」，即日起至12月31日，遠百APP金級會員在全館單日買滿1萬元能拿到HAPPY GO點數1,000點，還可疊加週年慶優惠。像是遠百板橋中山週年慶11月13日啟動，購入化妝品單筆滿1萬元，即可獲得21%禮券與點數，購買家電單筆滿1,000元再抽旭集餐券。

家居賣場「HOLA和樂家居」即日起至11月16日狂打折扣戰，消費者下載HOLA APP並完成會員註冊，登入後就能領到總價值1萬元的折扣券紅包，包含不限品類消費滿799元折200元券、床墊/沙發折1,000元券、La-Z-Boy折1,000元券……等，使用期限至明(2026)年1月21日。邀請民眾在農曆年前替家裡來場大革新，用嶄新的家具迎接新年。

原文出處

延伸閱讀