新光三越放大普發萬元 遠百加碼贈快樂購點數
普發1萬元陸續入帳，百貨業者瘋搶商機。新光三越臨時宣布，自11月14日起推出加碼回饋活動，只要在任一家新光三越百貨刷指定信用卡累計滿1萬元，就能額外獲得1萬點skm points，購物滿3,000元還能參加100萬點抽獎。遠百同步祭出加碼活動，金級會員消費滿萬元就送1,000點HAPPY GO點數，還能疊加週年慶福利。HOLA則送出1萬元折扣券紅包，只要註冊會員就能領取。
根據新光三越透過APP進行的調查，超過一半民眾在領到普發1萬元現金後，就想立刻出門「花錢」，其中高達7成會員想買一些平常捨不得入手的高價商品「犒賞自己」，也有部分消費者選擇「購買生活必需品」，最想消費的業種分別為「餐飲」、「服飾鞋包」與「化妝品」。
為滿足消費者需求，新光三越推出臨時加碼活動，11月14日至23日持國泰世華、中國信託、台北富邦、台新銀、新光銀、聯邦銀、兆豐銀、第一銀行、華南、彰銀等10大指定銀行信用卡，於店內單日單卡累積結帳滿1萬元，就能獲得1萬點skm points。活動期間單筆刷滿3,000元、6,000元，就能參加AirPods Pro或點睛品萌馬駕到足金項鍊抽獎，單筆刷滿1萬元再抽100點skm points，價值約新台幣10萬元。
遠東百貨主打「有感大絕」，即日起至12月31日，遠百APP金級會員在全館單日買滿1萬元能拿到HAPPY GO點數1,000點，還可疊加週年慶優惠。像是遠百板橋中山週年慶11月13日啟動，購入化妝品單筆滿1萬元，即可獲得21%禮券與點數，購買家電單筆滿1,000元再抽旭集餐券。
家居賣場「HOLA和樂家居」即日起至11月16日狂打折扣戰，消費者下載HOLA APP並完成會員註冊，登入後就能領到總價值1萬元的折扣券紅包，包含不限品類消費滿799元折200元券、床墊/沙發折1,000元券、La-Z-Boy折1,000元券……等，使用期限至明(2026)年1月21日。邀請民眾在農曆年前替家裡來場大革新，用嶄新的家具迎接新年。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
寶可夢新遊戲售價近70美元！實體版採用「鑰匙卡」形式引玩家不滿
任天堂宣布Switch 2全新作品《Pokémon Pokopia》將於2026年3月5日正式推出，售價為69.99美元（日本售價8,980日圓），與《瑪利歐賽車世界》同級。官方同步開放預購並揭露遊戲將以「鑰匙卡」形式販售，此舉立刻引起玩家熱烈討論。中天新聞網 ・ 3 小時前
打電玩荷包補血密技 8張高回饋信用卡對決
遊戲玩家必備電玩消費高回饋卡，於指定平台交易優惠5%起跳(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 2 小時前
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。中天新聞網 ・ 2 小時前
全家咖哩新品抗寒冬 OK超商XL鍋物吃飽飽
咖哩與起司新品登上超商貨架，主攻秋冬濃郁美食商機(圖/全家便利商店 提供)卡優新聞網 ・ 2 小時前
影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 13 小時前
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
《玩具總動員5》公開前導預告！平板電腦來爭寵嚇壞胡迪、巴斯光年
皮克斯動畫《玩具總動員5》自宣布籌製後掀起粉絲期待，如今公開首支前導預告與全新海報，預告中，可以看到玩具們對包裹內容相當緊張害怕，打開後竟是全新角色「莉莉板」，為高科技青蛙造型的智慧平板玩具，讓玩具們陷入3C危機。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
雙11入手3C家電內行人推薦款｜三星演唱會神機省萬元拿回饋 iRobot掃地機器人限時破盤價6,411元再送整箱衛生紙｜揪愛Mei推好物
雙11買什麼？身為最愛精打細算的「揪愛Mei」強力推薦，有換手機、換家電需求的人務必選在雙11下單。因為3C家電相對單價較高，平日廠商價格踩得硬，往往只有雙11品牌才有下折扣、平台送點數、信用卡送回饋，優惠疊加上去後會是年度最便宜的下單時間點。Yahoo 雙11正檔從11/7-11/11，11/12-11/16加碼返場優惠。「揪愛Mei」幫大家物色三星Galaxy S25 Ultra、Vivo X300 Pro演唱會神機，折扣超有感；濕冷冬天必備家電，國際牌熱泵除濕式滾筒洗衣機、日立除濕機也在雙11優惠清單中，現在買最省！Yahoo精選購 ・ 1 天前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老年貓狗的健康不可忽視！這些「健康問題」飼主必須了解
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 隨著時間流逝，陪伴我們多年的毛孩也會慢慢步入老年期，就像人類一樣，年紀增長會帶 …火報 ・ 1 天前
普發一萬入帳了！新光三越會員七成想犒賞自己 最愛買化妝品與服飾
政府普發一萬元正式入帳，新光三越迎來年底消費熱潮。新光三越今（12）日表示，預估將帶動11月業績成長5%，加碼萬元活動10天期間來客數近400萬，成長5%至10%。根據內部調查，超過一半會員表示「馬上就想花掉」這筆普發金，近七成受訪者要拿來犒賞自己，最想買的前三名商品為化妝品、服飾鞋包與餐飲。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
頭獎上看6.2億！大樂透連槓15期今開獎…命理師：4生肖財運超旺把握機會
大樂透已連續15期槓龜，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高！今日（11日）又是開獎日，命理專家楊登嵙分享，今日財運旺盛的4生肖及旺財方位、幸運色，想試試手氣的民眾不妨使用這些招財秘訣，或許就能一舉中獎，實現財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北北基桃不同調！桃園全市停班停課 7百貨、賣場照常營業
因應鳳凰颱風來襲，全台今（11日）多處停止上班上課，然而過往曾說要配合一日生活圈做出共同決策的北北基桃，這次也再度不同調，僅桃園市全市停班停課，讓家住桃園的民眾可以安心防災；儘管如此，桃園多家百貨、商場今仍表示會正常營業。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。Yahoo好好買 ・ 20 小時前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 16 小時前
iHerb雙11優惠｜全站74折最後一天快上車！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快最後一天清空你的購物車！「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 14 小時前