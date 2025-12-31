新光三越新天地店 台南新地王

台南市新地王換人坐，由新光三越百貨新天地打敗中山店，榮登寶座。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市一一五年公告土地現值及公告地價，「地王」換人坐，由位於西門路一段與樹林街二段路口的新光三越新天地店升任，公告土地現值每平方公尺三十五萬元（每坪約一一五點七萬元），「地后」則由原蟬聯八年地王新光三越中山店退居。

經地價及標準地價評議委員會評定通過，土地現值較一一四年調升百分之四點四二，公告地價較一一三年調升百分之七點五五，整體調整反映市場實際交易狀況及都市發展成果。地政局表示，主要調幅區域為市地重劃區或區段徵收。

今年地王、地后，都由「新光三越」榮任。新天地店今年榮登地王寶座，公告土地現值每坪約一一五點七萬元，去年則為每坪一一三點七萬，此次增加兩萬元，提升百分之一點七四；原本的地王則退居地后，和去年一樣是一一五點三七萬元。

地政局分析，新天地帶動周邊商業活動與地價支撐，中山店則受鐵路地下化工程及火車站更新改建影響，人潮外移至西門商圈及南紡購物中心一帶。

此外，白河區與嘉義縣交界森林區、六甲區王爺宮段保護及河川區、官田區烏山頭水庫保護及河川區、北門區蘆竹溝北面潮間帶、將軍區將軍溪流失地、學甲區行水區及龍崎區山坡地保育區等地區，因多屬自然保育、水利或生態敏感使用分區，均相對較低。

公告土地現值最低者，位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每坪約一０九元，反映其自然生態保育土地使用性質；公告地價方面，全市最高地價位於中西區中正路精華商業區臨街土地，每坪約二十六萬四九六元，最低地價同樣位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每坪約三十元。

地政局強調，充分展現商業核心地段與自然保育地區在土地利用價值及稅賦基礎上的合理差異，公告土地現值及公告地價調整結果於一一五年一月一日於地政局網站公告。