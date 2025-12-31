新光三越新年送豪車 LaLa LAND親子玩翻

新的一年來臨，各大百貨強打全新優惠。新光三越主打skm points點數回饋，扣點就能換到超市年度熱銷商品和在地農產好物，更有機會把價值超過299萬元的「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」開回家；Mitsui Shopping Park LaLaport台中新櫃改裝重新開幕，導入大小朋友最愛的LaLa LAND；高雄大遠百和台中大遠百祭出生日慶滿千送百好康。

2025年度skm points將於2026年1月31日到期，新光三越啟動一系列skm points點數回饋活動。1月1日上午10點起，會員扣300點skm points就能兌換P&G 4D洗衣球、日本獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精等，多款CP值超高的超市年度熱銷商品；扣300點可換得大丘園養蜂場蜂蜜隨身瓶、Chaojinoodles艸祭經典台味雞油蔥拌醬。1月2日可換大樹麻油行水洗冷壓黑麻油，1月9日則提供花蓮縣農會里山動物有機白米。

即日起，會員只要開啟新光三越APP並扣100點skm points，就有機會將價值超過299萬元的「Mercedes Benz EQE 300 SUV百萬電動車」開回家；1月1日至1月11日會員僅須扣1點skm points，有機會入手最高1萬點skm points。

Mitsui Shopping Park LaLaport台中宣布，南館1F於12月31日完成新櫃改裝，引進符合顧客日常所需的新品牌，未來更有親子最愛的室內遊戲場域「LaLa LAND」全新登場。歡慶南館Renewal Open，12月31日至1月19日期間，憑APP會員並在南館店舖消費滿額，即享點數3倍放大送。

高雄大遠百整合線上線下行銷資源，自1月1日至1月22日舉辦「生日慶」超強促銷活動。首11日(1/1~1/11)針對普發現金加碼，12大銀行全館單筆分期刷卡1萬元送500元，全檔期於百貨服飾當日購滿5,000元贈500元、滿3萬元再拿600元。11大銀行祭出全館單筆分期6,000元贈100元，10大銀行數位3C單筆分期滿1萬元送500元；1月1日起，遠百APP金級會員全館當日單筆交易滿1,000元，換「弘前陽光富士蘋果#32」。

台中大遠百規畫「迎新生日慶」，元旦起至1月22日百貨服飾當日累計買滿5,000元得500元、全館消費加碼3萬元再賺600元。國際精品指定專櫃滿1萬元贈500元、大家電滿1萬元回饋1,000元，當日累計5萬元再提供500元、保健器材滿5,000元送500元。

同時與11大銀行聯手出擊，百貨服飾(含精名品)當日累計購滿6,000元能拿100元、刷9大指定銀行信用卡購入數位3C(含APPLE/MUJI)單筆分期1萬可領500元，台中大遠百再加碼，首11日(1/1-1/11)持12大銀行卡全館單筆分期1萬賺500元。

