新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂

自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。

台中｜總裁牛肉麵

用餐時間過來大概等了30分鐘，要現場坐總裁店面位置，就只能在現場等待。如果要去其他美食區座位，會比較快拿到，但新光人太多其他區也可能要等蠻久

台中｜總裁牛肉麵

現場都是吧台座位

台中｜總裁牛肉麵

總裁的菜單如圖，現在牛肉麵價格都直逼300元，要吃得獎的套餐直接就點315元的總裁牛肉麵囉

廣告 廣告

台中｜總裁牛肉麵

點套餐可以免費享用現場飲料喝到飽

台中｜總裁牛肉麵

小菜都有恰當保存，看起來都超可口

台中｜總裁牛肉麵

總裁牛肉麵

入座後上菜的時間還蠻快，煮麵都是用機器+定時，煮好麵勺就會自動升上來還蠻有科技感。總裁牛肉麵本人看起來很好吃耶，有五大塊厚切的牛肉片，還有一個溏心蛋

台中｜總裁牛肉麵

牛肉本人蠻大一塊，咬下整個可以入口即化

台中｜總裁牛肉麵

麵體不會過軟，份量剛好男生吃會飽

台中｜總裁牛肉麵

如果覺得不夠辣可以加入店家自製辣椒醬

台中｜總裁牛肉麵

搭配小菜吃很清爽

台中｜總裁牛肉麵

番茄牛肉麵

湯頭蠻濃厚，可以喝到濃厚的牛肉油脂感受。不會過酸，牛肉本人是有厚度一整塊的

台中｜總裁牛肉麵

有別於總裁的切片狀，這種一口咬下超大塊牛肉的口感，也很吸引人

台中｜總裁牛肉麵

麵體一樣好吃

台中｜總裁牛肉麵

喝到濃厚湯頭的同時還可以吃到牛番茄塊

台中｜總裁牛肉麵

以上就是在總裁牛肉麵吃飯的食記，當天來用餐還遇到總裁牛肉麵的老闆，他親自在廚房內下麵給客人吃，第一次吃覺得他們家的特色贏在湯頭還有牛肉，還蠻喜歡。而且份量大肚子餓可以吃的很滿足。另也聽到他和客人閒聊，好像在泰國曼谷也會開總裁的店面，那就期待去泰國也可以吃到道地的台灣牛肉麵囉！

總裁牛肉麵

地址：臺中市西屯區臺灣大道三段301號12樓（新光三越）

官網：https://www.jlkgroup.com.tw/tw/BrandCEO/ugC_BrandCEO.aspx

FB：https://www.facebook.com/C.E.O.BeefNoodle/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/c.e.o_beef_noodles/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘