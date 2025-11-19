即時中心／温芸萱報導

台中新光三越中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷慘劇。監察院最新調查揭露，百貨公司早在1月就已公告改裝，但未依法申請室內裝修許可，也未提報消防防護計畫；台中市政府卻毫無掌握。對此，民進黨市議員江肇國痛批，他早就講過新光三越的改裝訊息早就公告，是市府怠忽所致，呼籲網友停止護航、一起監督市府。而市長盧秀燕則以「有人報稅會偷偷沒報」比喻，但仍表示會檢討法規漏洞。

今年2月13日上午，台中新光三越中港店突發大規模氣爆，事故源頭位於12樓美食街，造成5人罹難、38人輕重傷，震驚全台。監察院昨（18）日公布調查報告，直指百貨公司在 1 月就已公開改裝資訊，但未依法申請室內裝修許可，也沒有向主管機關提報施工中消防防護計畫。而台中市政府未能及早掌握，顯示對主管業務明顯欠缺警覺性與專業敏感度。

對於監察院結果，民進黨台中市議員江肇國強調，這份報告證實了「氣爆本來可以避免」，關鍵就在市府欠缺主動管理。他表示，意外發生隔天他就提出質疑，新光三越的改裝訊息早已在店內張貼、也在網路流傳，「怎麼只有台中市政府不知道？」但當時卻有網友替市府護航，批評他「政治操作」、「事後諸葛」。

江肇國指出，監察院如今清楚點出問題：百貨自1月起就公告改裝、市府卻毫無察覺，顯示缺乏基本預警意識。他痛批，這不是單一事件，而是盧秀燕市府長期對百貨商場裝修監督不足，「新光三越只是冰山一角，市府不要以為把責任丟給新光、欣中就能脫身。」

快新聞／監院曝新光三越「早就公告」改裝 盧秀燕竟稱：就像會有人偷偷沒報稅

新光三越當時的公告。（圖／翻攝自新光三越 台中中港店臉書）

他也呼籲先前護航的網友重新思考，「現在都看懂了嗎？拜託一起監督市府，好嗎？」

對此，台中市長盧秀燕在議會竟稱，這就像「有人報稅會偷偷沒報」，強調政府不可能逐一掌握所有情況，「難道要怪政府沒有去查嗎？」，但她也表示，市府會全面檢討並研議補法補破網，避免憾事重演。





原文出處：快新聞／新光三越早就公告改裝「市府沒警覺」 盧秀燕竟稱：就像有人偷偷沒報稅

