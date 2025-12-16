新光三越春節禮品清單太狂 日韓爆紅伴手禮、米其林星級年菜一次到位

（圖／加七攝）

農曆新年腳步越來越近，年菜怎麼選、伴手禮要送什麼，往往成了歲末最讓人傷腦筋的清單。為了讓民眾在忙碌年終也能輕鬆備齊過年所需，新光三越春節禮品檔期將於 12 月 17 日正式開跑，集結多達 258 款來自台灣與世界各地的年節好禮，從圍爐必備的星級年菜、經典功夫菜，到近年話題度爆表的日韓人氣伴手禮，一站就能完整準備。此次新光三越不僅網羅多家米其林星級餐廳與市場老字號名店，更同步引進多個首次登台的海外甜點品牌，讓消費者不用出國、也能零時差享受國際級年味。無論是想替家中圍爐餐桌升級、為親友準備體面又有話題的賀年禮盒，或是企業年節送禮一次搞定，新光三越都替今年的過年採買，先鋪好一條最省心、也最有面子的路。

新光三越集結五大米其林星級餐廳和多家傳統市場老字號名店，從陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春年菜到米其林星級單品，像是台北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、台北喜來登請客樓御品佛跳牆、南門市場「天下第一攤」億長御坊馬騰富貴年菜套餐、辰園香滷牛三寶、珍味干貝佛跳牆等。

伴手禮部分，新光三越首度引進首爾三清洞SOSAND奶油三明治夾心餅、母父堂芝麻蜜年糕、釜山必買Busan BADA SAND奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜Paris Baguette艾許貓舌餅等四大韓系人氣伴手禮；日系伴手禮則是擴大規模，網羅愛知縣百年蝦餅名店桂新堂、滋賀縣和菓子老舖たねや（taneya）、東京車站提拉米蘇專賣店C3 TIRAMISÙ等三大日本初登台品牌，讓消費者零時差即可吃到日韓美味！12月17日起，可於全台新光三越各分店、skm online、新光三越APP開始預購／取貨，以及新光三越超市禮品城則可直接購入。

