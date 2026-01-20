新光三越春節《金馬卡利High》即將登場 35天檔期力拚116億元業績

新光三越搶攻春節商機推出《金馬卡利High》活動。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕春節進入倒數，新光三越搶攻春節商機推出《金馬卡利High》活動，自1月22日至2月25日活動期間，攜手信用卡市場市佔率超過8成的11大指定銀行，祭出單卡累計消費滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿30萬元回饋6% skm points，再搭配百貨最強行動支付skm pay消費任一筆達3000元再加碼1%，最高回饋7%，新光三越表示，《金馬卡利High》全檔期長達35天，全檔期預估業績年增超過6%，業績有望突破116億元。

新光三越指出，《金馬卡利High》活動不限日、不限店、不限線上線下、不論大額小額，只要同卡累計達檻即可輕鬆賺回饋，今年更首度推出「消費闖關賽」全新玩法，會員可透過新光三越APP即時查詢消費累計金額，消費累計達3000元以上即可破關再拿加碼點數回饋，讓會員刷卡回饋不只看得到，更能玩得到。針對今年1月底即將到期的2025年skm points點數，新光三越同步啟動「點數放大術」，規劃多項點數回饋與抽獎活動，包括扣100點就能抽價值299萬的Benz百萬電動車，點數還可預購大年初一限定「馬躍新境，好運福袋」，有機會將6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等共4500項好禮帶回家。

隨著「犒賞經濟」持續升溫，新光三越也觀察到消費者在新年的購物行為，不再只是例行補貨，而是更積極透過消費善待自己、為生活全面升級，因此從提升內外在的醫美級保養、展現個人風格的2026春夏關鍵色與一件穿多季的服飾穿搭，到犒賞型家電與娛樂型3C商品，搭配最有感的刷卡回饋，全面滿足消費者從內在到外在、從日常到娛樂的多元需求。

從去年年末至2026春節期間，新光三越全台導入超過50家流行品牌與限定快閃店，並串聯 KPOP、超人氣動漫 IP、藝術特展、新春燈節等系列活動，全台累計超過百場展覽與活動同步展開，希望提供消費者最豐富、最多元、也最有感的新年購物新體驗。

