新光三越氣爆原因曝！瓦斯總開關未關 怪手不慎扯落管線釀外洩

台中新光三越今年2月13日發生氣爆重大公安意外，釀5死35傷，經過10個月調查，終於查清氣爆原因，檢警發現，施工時瓦斯總開關未確實關閉，怪手又不慎扯落天花板內瓦斯主幹管暨分歧管，導致瓦斯積蓄，遇到火花熱源就瞬間爆炸。

根據台中地檢起訴書指出，為配合營運需求，新光三越總公司及中港店在未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，就讓廠商於114年2月9日閉館後進場施工。

案發當天，在12樓2處瓦斯總開關未關閉、主管持續供氣的情況下，怪手進場拆除，上午10時48左右不慎扯落櫃位上方天花板內的瓦斯主幹管暨分歧管，導致瓦斯持續外洩，並蓄積於天花板上方空間。11時33分左右，不知情的水電工人使用電動電纜剪剪除電線，進而產生火花，瞬間引燃已達爆炸濃度的瓦斯，最終造成5人死亡、35人受傷的重大公共安全事故。

檢方認為，新光三越總公司及其相關管理、承攬人員共計13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌提起公訴。

小怪手的手臂伸展後高度超過天花板，可以觸及天花板內瓦斯管。圖／台中地檢署提供

瓦斯斷管旁的瓦斯管管身有一明顯凹痕。圖／台中地檢署提供

瓦斯斷管整體樣貌。圖／台中地檢署提供

瓦斯管斷裂處與管身凹痕處之相對位置。圖／台中地檢署提供

※未經判決確定者，應推定為無罪

