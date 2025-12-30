新光三越氣爆奪5命真相曝！這幾個恐怖連環錯釀慘劇

台中地檢署調查發現，因12樓2處瓦斯總開關未關閉，加上瓦斯漏氣檢知器被拆除後，沒有察覺瓦斯管被扯下外洩，碰上施工火花引發新光三越氣爆。(資料照，記者廖耀東攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越中港店今年2月發生氣爆，造成5死38傷慘劇，台中地檢署今天偵結起訴，發現一連串錯誤，導致此次的慘劇，包括現場未確實確認瓦斯已完全阻斷，僅關閉部分分歧開關，卻未關閉12樓2處瓦斯總開關，造成李姓司機操作怪手扯壞天花板瓦斯管後，因瓦斯總開關未關閉，造成瓦斯外洩，在現場瓦斯漏氣檢知器被拆除，無瓦斯監測設備下，沒有察覺瓦斯持續外洩，最終因黃姓水電工操作電動電纜剪產生火花引爆瓦斯導致氣爆。

廣告 廣告

檢察官調查發現，新光三越中港店許姓店長去年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規劃對11、12樓櫃位進行改裝，改裝工程由陳姓男子經營的室內裝修設計公司承包，拆除作業則由王姓男子經營的工程公司進行施作，新光三越總公司及中港店為配合營運需求，在未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，就通知相關廠商在今年2月9日閉館後進場施工。

檢方指出，中港店許姓店長，還有滑姓副理、吳姓課員等人都知道，工程涉及瓦斯管線，施工前應督導他人確保施工場域無瓦斯危害，欣中天然氣公司人員依據新光三越中港店人員申請在今年2月10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞表後管線，中港店負責店舖管理及消防安全管理業務的莊姓、呂姓、李姓、謝姓員工等人，均未確實確認瓦斯已完全阻斷，且現場瓦斯漏氣檢知器拆除後，施工場域即無瓦斯監測設備。

接著，發生氣爆的2月13日當天早上8點，負責拆除工程的王姓老闆指揮李姓司機操作怪手，進行拆除作業，明知怪手作業高度高於管線埋設位置，卻未採取必要防護或改以人工方式施工，改裝工程的陳姓負責人等人，10點20分時均知道天花板內存有瓦斯管線，卻未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅目視巡查並關閉部分的分歧開關，卻未關閉12樓2處瓦斯總開關，致瓦斯主幹管持續供氣。

當天10點48分，李姓司機操作怪手不慎扯落櫃位上方天花板內的瓦斯管，因瓦斯總開關未關閉，造成瓦斯持續外洩並蓄積在天花板上方空間，致不知情的黃姓水電工人在當天11點33分，在現場使用電動電纜剪剪除電線時，因電纜剪運轉產生的火花引燃已達爆炸濃度的瓦斯，引發氣爆，造成此次慘劇。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中新光三越氣爆5死38傷 許姓店長等13人起訴

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

