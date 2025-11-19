新光三越氣爆市府遭監院檢討 盧秀燕「這個回應」挨批又卸責中央

新光三越氣爆案市府被監察院檢討，市長盧秀燕卻要中央建立把關制度。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆意外，監察院發布檢討報告，直指市府欠缺警覺性、專業敏感度；市長盧秀燕今指出，總有業者不按規定自主申報，若僅市府訂單行法規，業者會抗議，建議中央建立專人簽證把關制度；多名議員痛斥公安不容妥協，盧秀燕竟只因「怕業者抗議」就不做，再度卸責中央，只想討好、做人情，「市長乾脆換中央來做好了」。

針對新光三越中港店氣爆案，監察院發布檢討報告直指，業者早在1月起即發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫，但台中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性、專業敏感度；台中市多名議員痛批，台中市被監院「認證」事件並非單一意外，而是制度失靈，台中市政府責無旁貸，責任不能全推業者。

市議員吳佩芸下午在議會質詢時詢問盧秀燕未來如何改善，盧秀燕說，政府要求業者自主申報，總有人不按規定，不能苛責政府，像新光三越這麼大的事業卻不申報，小的偷雞摸狗行為就更多，政府怎麼查，但台中市政府若設單行法規將無法約束業者，「因為業者會抗議台中市法規跟別人不一樣」，「建議國家應思考」，針對像百貨公司等大型商業行為，先建立專人簽證負責制，協助把關。

台中市議會民進黨團總召王立任痛斥，新光三越氣爆後，他就建議建立「全民督工」制，要求業者裝修須公告裝修內容及時間，讓全民監工，都發局也從善如流，但盧秀燕竟只因怕業者抗議又推給中央，身為市長只想討好、搏美名，會得罪人的事就退避三舍，既沒有擔當更不負責任。

市議員江肇國批評，面對公安不容妥協，盧秀燕不深自檢討反省，反檢討中央法令、卸責給中央，甚至只因怕業者、財團抗議，而不敢有所作為，「市長乾脆換中央來做好了」；市議員林德宇也說，盧秀燕萬事推中央，只想自己當好人、做人情，盧的反應像自己闖紅燈被抓，還怪為何別人沒被抓，事情全推給中央就好，盧秀燕帶頭總把責任往外推，官員跟著懈怠，難怪市府出包連連。

