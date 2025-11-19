新光三越氣爆案挨轟 盧秀燕這原因「高興」

▲新光三越台中中港店2月發生氣爆，意外發生時建築物玻璃帷幕被炸到台灣大道快車道。（資料畫面）

[NOWnews今日新聞] 新光三越台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷意外，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性與專業敏感度。台中市長盧秀燕今在議會答詢時表示，看到這份報告的內容，她其實是高興的，能從中發現制度漏洞是好事，建議以後大型商場施工應該建立強制通報制度。

台中新光三越今年2月13日因室內裝修施工不慎引發氣爆，監院昨通過調查報告，認定新光三越中港店於氣爆案發生時正在室內裝修，卻未依《建築法》與《消防法》申請許可、提報施工中消防防護計畫，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，要求台中市政府檢討改進。

台中市無黨籍議員吳佩芸今（19）日在議會質詢時表示，新光三越這麼大的百貨竟無視法規，希望市府加緊檢討，讓市民安心。民進黨籍台中市議員江肇國、林德宇、王立任也透過文字稿表示，監察院指出新光三越1月就在公告周知改裝訊息，只隔一條路的台中市政府竟毫無察覺！都發局作為主管機關責無旁貸，市府更不能把監察院檢討報告當作例行公文，必須深刻檢討、把漏洞補起來。

都市發展局長李正偉解釋，都發局每年處理工安申報2.7萬件，配合各目的事業主稽查4000件到5000件，但僅25人力負責這項業務，真的沒辦法對所有行業稽查；目前市府已提後續補救，建立全民督工制度及瓦斯合格標章，後續也會與各主管機關加強稽查。

盧秀燕說，看到這份報告的內容，她其實是高興的，從中發現制度漏洞是好事。商業行為千百萬種，政府限於人力經費要求自主申報，業者若不按規定來，不能全部苛責政府，這次事件也值得反思，萬一有人不申報，政府該怎麼去查？

盧秀燕舉例，商業行為的財報有會計師簽證制度把關。百貨公司、商場關乎公眾出入安全，台中市政府單行法規無法約束，建議國家建立強制制度，要求業者聘雇安全相關人員為政府做安全把關。

