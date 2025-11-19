新光三越氣爆案監院指欠警覺 盧秀燕籲設安全簽證

（中央社記者趙麗妍台中19日電）新光三越氣爆案，監察院指出，台中市府欠缺警覺性及敏感度；市長盧秀燕今天表示，商業行為千百種，可建立強制簽證制度，由業者聘雇安全人員負責，也替政府把關。

新光三越中港店今年2月因室內裝修施工不慎引發氣爆，監察院調查，針對業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，台中市府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，要求台中市政府檢討改進。

台中市議會今天召開市政總質詢，無黨籍市議員吳佩芸質詢，市府如何改進，讓民眾可以安心逛百貨公司；盧秀燕答詢，新光三越氣爆事件，從中學到教訓，發現制度漏洞，她正面看待這份監察報告。

盧秀燕表示，商業行為千百種，政府基於人力、經費，要求業者自主申報，國家並非沒有制度，各行各業有人不按照規矩來，不能苛責政府。

她舉例，商業行為的財報有會計師簽證制度把關。百貨公司、商場因關係許多人出入安全，台中市政府單行法規無法約束，建議建立強制制度，業者應聘雇安全相關人員負責，也為政府做安全把關。

都發局長李正偉表示，目前建立全民監督制度，300平方公尺以上營業場所施工，現場張貼施工告示牌。他提到，都發局每年公安申報2萬7000多件，配合目的事業主管機關公安稽查多達5000件，局處僅有25人負責，無法針對所有行業稽查，日後會加強與主管機關連繫、稽查。

民進黨台中市議員江肇國、林德宇透過文字稿指出，監察院指出，新光三越1月就在店內及網路上周知改裝訊息，台中市政府毫無察覺，未主動管理，都發局作為建築法及室內裝修許可的主管機關責無旁貸，此次慘痛教訓，市府要深刻檢討。（編輯：陳仁華）1141119