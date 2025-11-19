新光三越氣爆案監院要求檢討改進 盧秀燕籲設簽證制度把關

新光三越氣爆案監院要求檢討改進，台中市長盧秀燕說，建議政府設簽證制度把關。（圖：中市府提供）

今年初台中新光三越氣爆事件，多人死傷，震驚各界，監察院調查指出，業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性及敏感度，要求檢討改進。對此，台中市長盧秀燕今天（19日）表示，商業行為可建立強制的簽證制度，由業者聘雇安全人員負責，也替政府把關。

台中市議會今天進行市政總質詢，無黨議員吳佩芸質詢關心新光三越氣爆案，並表示，監察院調查，針對業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，要求中市府檢討改進。議員認為，市府應說明各機關已採取哪些改革措施，或準備如何落實改善，強調市府應立即強化監管，讓民眾可以安心逛百貨公司。盧秀燕答詢，新光三越氣爆事件從中學到教訓，發現制度漏洞，她正面看待這份監察報告。盧秀燕說，商業行為千百種，政府基於人力、經費，要求業者自主申報，國家並非沒有制度，各行各業有人不按照規矩來，不能苛責政府。她舉例，商業行為的財報有會計師簽證制度把關。大的商業行為，如百貨公司、商場，因關係許多人出入安全，台中市政府單行法規無法約束，建議政府可要求業者聘雇安全相關人員負責，政府可透過強制制度為安全把關。

市府都發局長李正偉表示，目前建立全民督工，300平方公尺以上現場，必須張貼施工告示牌。他說，都發局每年公安申報2萬7000多件，配合目的事業主管機關公安稽查多達5000件，局處僅有25人負責，無法針對所有行業稽查，日後會加強和主管機關連繫、稽查。

民進黨議員江肇國、林德宇，也透過文字稿表示，監察院認為，新光三越1月就在店內及網路上周知改裝訊息，台中市政府毫無察覺，未主動管理，都發局作為建築法及室內裝修許可的主管機關責無旁貸，此次慘痛教訓，要求市府深刻檢討。（寇世菁報導）