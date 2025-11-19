新光三越氣爆案遭監院指欠警覺 中市府：檢討精進

（中央社記者郝雪卿台中19日電）對於台中新光三越氣爆案被監察院認為台中市府欠缺警覺性，中市府都發局今天表示，將秉持負責任態度，通盤檢討並持續精進相關管理機制，防杜類似案件再發生。

台中新光三越於2月13日發生氣爆案，造成5人死亡及38人受傷。監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議昨天通過監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳所提調查報告。

監察院表示，新光三越中港店今年2月因室內裝修施工不慎引發氣爆，針對業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，因此要求台中市政府檢討改進。

廣告 廣告

台中市都市發展局透過新聞稿指出，這起事故發生，屬天然氣管線異動，施工不慎造成的公安意外，而天然氣管線異動與室內裝修屬不同行為及行政法規體系，由不同主管機關管理；天然氣管線設置、變更、承裝、維護與拆表，屬於「天然氣事業法」管理範圍，僅須向天然氣事業及其主管機關申請，與場所是否有室內裝修行為並無必然因果關係。

都發局表示，業者未依建築法及建築物室內裝修管理辦法申請室內裝修許可，導致主管機關無從掌握其施工內容。業者依法申請室內裝修為不可迴避的責任外，依「建築物室內裝修管理辦法」規定，凡室內裝修涉及消防安全設備變更者，施工前均須經消防主管機關審核；都發局室內裝修圖說審查合格後，於核發許可前均會提示相關規定並同步函知消防局，進行後續消防安全管理。

都發局強調，公共安全無捷徑，涉及室內裝修施工行為須依法申請、依法管理，都發局將持續檢討、精進制度，並與相關機關保持密切合作，構築更完整公共安全防護網，保障市民生命財產安全。（編輯：陳仁華）1141119