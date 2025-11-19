新光三越氣爆監院批中市府 盧秀燕：建議中央修法把關

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中新光三越中港店今年2月發生氣爆，釀5死、38輕重傷意外，監察院發布檢討報告指出，該店早在1月起即發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可、提報施工中消防防護計畫，台中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性、專業敏感度；市長盧秀燕19日指出，因礙於人力關係會要求業者自主申報，但有人卻不報，建議政府建立把關制度，自己正面看待該報告。

針對監察院的檢討報告，市議員吳佩芸19日在市政總質詢詢問市長盧秀燕看法。市長盧秀燕指出，由於商業行為千百萬種，政府基本上因限於人力會要求業者自主申報，總有人不按規定，這不能苛責政府，就像民眾報稅，政府不會強制，但商業行為的財報則有強制，由會計師替國家把關。

盧秀燕強調，對於小的商業行為不要擾民，大的商業行為，比如百貨公司關係到更多人使用跟安全，市府單行法規無法約束，業者會抗議，建議政府建立把關制度，自己則正面看待報告內容。

台中市都發局長李正偉指出，都發局每年受理公安申報案多達2萬7千多件，另配合各目的事業公安稽查4到5千件，負責人力僅25人，力有未逮，但新光三越這麼大的業者未做相關申報，目前市府已提後續補救，建立全民督工制度及瓦斯合格標章，後續也會與各主管機關加強稽查。