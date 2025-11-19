新光三越氣爆盧市府被糾正 她憂國人一觀感

▲監察院糾正新光三越氣爆案中市府欠缺警覺性與敏感度，何欣純憂恐讓民眾認為台中好像是不安全。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 監察院昨日針對新光三越中港店氣爆案提出調查報告，表示當時施工單位未依法申請許可並提報計畫，台中市府卻毫無察覺，「欠缺主管業務的警覺性與敏感度」。對此綠委何欣純今（19）日表示，憾事這無疑是所有台中市民心中的痛，也感嘆稱讓市民朋友、及全國國人認為台中這個城市好像是不安全的 。

何欣純表示，台中新光三越爆炸案，無疑是所有台中市民心中的痛，也讓市民朋友、及全國國人認為台中這個城市好像是不安全的 。現在監察院提出了調查報告，無論這個調查報告多麼詳實、多麼清楚，如果市長盧秀燕與市府團隊不願意面對問題，不想聽、不想看，更不願意用實際的行動來改正，只會找理由、找藉口推，想這不是市民所願意看到的 。

廣告 廣告

「改正需要勇氣，要找解方解決問題，需要魄力 」何欣純說，身為地方的父母官，市長的天職就是要保護所有市民的生命及安全 。從新光三越爆炸案涉及的「公安」問題，到前陣子非洲豬瘟帶來的廚餘的問題，以及「食安」的問題，到前幾天台中西屯大叔被球棒圍毆的「治安」問題，方方面面所有的問題，都涉及地方政府到底有沒有作為，到底有沒有效力、效能 ，「認為做市長，就是要有能力解決問題！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

監院轟新光三越氣爆案警覺性不足 盧秀燕竟說：我其實是高興的

五月天跨年台中開唱！店家嘆吃嘸商機 何欣純籲盧秀燕快補救

中市府成防疫自走砲！蔡其昌、何欣純酸低級錯誤令全民傻眼