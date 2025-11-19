新光三越氣爆遭監院點名檢討 盧秀燕建議中央修法把關

台中新光三越今年2月氣爆釀5死38傷悲劇，監察院昨指出，台中市府欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，要求檢討改進。市長盧秀燕19日指出，因礙於人力關係會要求業者自主申報，但有人卻不報，建議政府建立把關制度，自己正面看待該報告。

新光三越今年2月氣爆釀5死38傷悲劇，監察院昨指出，業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，要求檢討改進。無黨籍市議員吳佩芸今在市政總質詢詢問市長盧秀燕看法。

台中新光三越氣爆案，監察院要求台中市府檢討改進。市長盧秀燕19日指出，建議政府建立把關制度，自己正面看待該報告。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕指出，由於商業行為千百萬種，政府基本上因限於人力會要求業者自主申報，總有人不按規定，這不能苛責政府，就像民眾報稅，政府不會強制，但商業行為的財報則有強制，由會計師替國家把關。

盧秀燕強調，對於小的商業行為不要擾民，大的商業行為，比如百貨公司關係到更多人使用跟安全，市府單行法規無法約束，業者會抗議，建議政府建立把關制度，自己則正面看待報告內容。

