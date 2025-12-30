新光三越氣爆釀5死 13人起訴

新光三越中港店今年2月13日氣爆釀5死35傷，台中地檢署查出，該店進行改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，施工前未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，依過失致死等罪起訴新光三越法人及店長等共13人。檢方直言，該店是全台規模最大百貨，卻規避應負的監督責任，導致安全審查機制全面失靈。

新光三越對司法表達尊重，全力配合司法調查，同時發出4點聲明，提出包括再次表達歉意、提升職業訓練、保障勞工安全與建立風險控管體系等改善措施。

廣告 廣告

檢方查出，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫就進場。案發當天上午10時48分，李姓工人拆除櫃位時，不慎扯落天花板內的瓦斯主幹管與分歧管，由於瓦斯總開關未關，氣體外洩並蓄積於天花板內。

11時33分，黃姓水電工人在另一個櫃位前使用電動電纜剪、剪除電線時產生火花，瞬間氣爆，造成路過百貨前的澳門一家5口有3人喪命、百貨樓管2人死亡，另有35人受傷。

檢方指出，許姓店長未能掌握12樓天然氣總開關與管線配置；開發部副理、課員施工前未督導他人確保施工場域無瓦斯危害；管理部經理、電機組長、班長及防火管理人，未確認瓦斯是否完全隔絕，且在瓦斯漏氣檢知器拆除後，現場就沒有瓦斯監測設備。

檢方認定相關人員未執行查核、監督與必要防護，管理疏失層層堆疊，釀成國內百貨最嚴重公安事故；依過失致死、違反《職業安全衛生法》等罪起訴店長等員工7人、裝修業者5人以及新光三越總公司法人，共計13人。

新光三越中港店強調，已針對內部管理改革，並啟動全台據點安全總體檢，承諾以安全為最高原則重建信賴。台中市都發局重申公安無捷徑，事發後除開罰勒令停工，並進行多層次安全審核才在9月復業，並推動裝修督工與瓦斯標章制度，嚴守市民安全。