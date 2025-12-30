新光三越氣爆釀5死35傷 中檢起訴管理.承攬人員共13人

中部中心 / 中部綜合報導

台中新光三越，今年二月份發生嚴重的氣爆意外，釀成5死35傷的重大慘劇，歷經10個多月的偵辦，台中地檢偵結起訴，認定，包含百貨總店的副理及台中店店長，還有施工承包商共13人，涉犯刑法過失殺人及過失致死等罪嫌，向地院提起公訴。





未落實安全管理之責 新光三越氣爆案檢方起訴１３人

台中新光三越氣爆釀５死３５傷 檢方批評新光三越未落實安全管理之責。（圖／翻攝畫面）









2月13日，台中新光三越驚天氣爆，釀成5死35傷，可怕的場景歷歷在目，經過長達10個多月調查，傳訊89人次，檢方趕在年底前結案了！起訴包含新光總店副理、中港店長還有承包商共13人，依照過失傷害、致死等罪，提起公訴。檢方調查，新光三越為了進行春季改裝案，在今年2月9日閉館後派請，廠商入場施工，隔天在12樓進行拆除作業。起訴書指出，許姓店長沒有掌握12樓天然氣總開關和管線狀況，而負責督導的滑姓副理和課員，應該要知道施工涉及瓦斯管線，而瓦斯漏氣檢知器在施工前已經拆除，卻未設置任何替代防護措施，最後釀成氣爆大禍

廣告 廣告





未落實安全管理之責 新光三越氣爆案檢方起訴１３人

針對氣爆案起訴 新光三越總公司也做出聲明回應。（圖／新光三越）









新光三越沒有申請裝修許可，沒有提報施工消防防護計畫，施工單位也沒注意怪手高度，沒調閱管線圖說僅靠目視巡查，僅關閉部分瓦斯開關，卻遺漏總開關導致瓦斯持續外洩，最終釀成氣爆。檢方認為，新光三越台中店氣爆，釀成我國史上最嚴重之公安事故，雖然業者和部分被害人家屬及傷者達成和解，但被告等人過失情節重大，事後仍有推諉卸責，也建請法院量處適當之刑。





原文出處：未落實安全管理之責 新光三越氣爆案檢方起訴１３人

更多民視新聞報導

板橋氣爆疑「瓦斯沒關」釀禍 樓梯間發現4鋼瓶消防員到場緊急關閉

驚天竊案後再爆「漏水危機」！羅浮宮曝基礎設施老化隱憂

板橋府中氣爆「2樓整層炸爛」 她上廁所躲過一劫：早一點我就不在了

