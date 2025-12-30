新光三越氣爆釀5死35傷！總開關沒關、怪手扯斷管線…瓦斯狂洩1小時害命

記者吳泊萱／台中報導

新光三越中港店使用怪手拆除櫃位，不慎扯斷瓦斯管線，導致瓦斯外洩最終引發氣爆。（圖／翻攝畫面）

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，全案歷經10個多月調查，終於在近日偵結，台中地檢署依過失致死等罪嫌起訴新光三越（法人）、中港店許姓店長、總公司店鋪開發滑姓副理及承包商等13人。檢察官指出，本件氣爆案是業者未依法申請裝修許可，又加上一連串人為疏失，最終釀成我國百貨史上最嚴重公安事故，雖然新光三越總公司已與部分被害人達成和解，但因本案過失情節重大，事後仍有推諉卸責，因此建請法官量處適當之刑。

廣告 廣告

台中地檢署調查發現，新光三越中港店許姓店長在2024年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規劃對11、12樓櫃位進行改裝。改裝工程由協鑫室內裝修設計公司負責承包12樓裝修工程、拆除工程則由豐厚工程行吳姓負責人承攬後轉包給鎮合工程王姓父子檔施作。新光三越總公司及中港店為配合營運需求，在未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，讓相關廠商在2025年2月9日閉館後進場施工。

瓦斯斷管現場照片。（圖／翻攝畫面）

中檢指出，許姓店長在施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，但總公司店鋪開發滑姓副理、吳姓課員以及協鑫室內裝修負責人陳男明知工程涉及瓦斯管線，施工前應督導他人確保施工場域無瓦斯危害，但原本裝設在天花板內的瓦斯漏氣檢知器，早在施工前由相關廠商拆除，現場沒有任何替代防護措施。

而欣中天然氣公司人員在收到中港店申請後，於2月10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表後並封塞表後管線，但瓦斯表前的表外管仍充滿瓦斯，負責中港店店鋪管理、電機及消防安全管理業務的莊姓經理、呂姓組長、李姓班長、謝姓組長（防火管理人），也未確實確認瓦斯已完全阻斷。

檢警在瓦斯斷管旁的櫃位內發現小型怪手，怪手手臂前端裝設一字型鑿頭。（圖／翻攝畫面）

2月13日上午8時許，鎮合工程負責人王男指派怪手司機李男進行拆除作業，豐厚工程行吳男及鎮合工程王姓父子檔與怪手司機李男明知瓦斯管線緊鄰天花板，怪手作業高度又高於管線埋設位置，卻未採取必要防護措施。

同日上午10時20分許，協鑫室內裝修負責人陳男及新光三越莊姓經理、李姓班長已知天花板內有瓦斯管線，卻未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅以目視巡查並關閉部分分歧開關，卻沒關到12樓2處瓦斯總開關，導致瓦斯主幹管持續供氣。

12樓氣爆現場瓦斯斷管處及爆炸地點。（圖／翻攝畫面）

上午10時48分，李男操作怪手時不慎扯落櫃位上方天花板內的瓦斯主幹管與分歧管，導致瓦斯持續外洩並積蓄在天花板上方空間。上午11時33分許，不知情的水電工人在另一處櫃位前使用電動電纜剪剪除電線時，因電纜剪運轉產生之火花引燃已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆，最終造成5人死亡、35人受傷。

台中地檢署認為，新光三越是全國性大型企業，中港店更是國內規模最大、客流最密集的百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，但本案從一開始就未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有的監督責任，導致安全審查機制全面失靈。

檢察官指出，被告等人在施工前、中未盡查核、監督與防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成我國百貨史上最嚴重之公共安全事故，嚴重動搖社會對大型企業公共安全管理之信賴。雖然新光三越總公司已與部分被害人家屬及傷者達成和解，惟被告等人過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

更多三立新聞網報導

西螺太平媽祖顯神蹟！男車禍命危奇蹟康復…父載400斤現採玉米還願

台中新光三越氣爆案5死35傷！爆炸原因曝光…總公司13人遭起訴

黑狗國道挨撞癱地掙扎！「暖男下車救援」後車霸氣守護…影片感動55萬人

喪夫3個月收認領通知：亡夫竟有私生子！人妻怒告小三獲賠30萬

